Maschera effetto botox: gli ingredienti utili per avere un risultato sorprendente!

Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli ingredienti da usare per ottenere un risultato supefacente, come se aveste fatto il botox!

Uno dei desideri di tutti è avere una pelle elastica che non presenti gli effetti del tempo e che, quindi, non

presenti quelle rughe che scandiscono inesorabile lo scorrere del tempo. In commercio esistono molti prodotti che cercano di ritardare la comparsa delle rughe e cercano di aiutare

la pelle a non perdere la propria elasticità.

Purtroppo il maggior inconveniente per questi prodotti è sicuramente il costo. Molto spesso questi prodotti vanno ad incidere in maniera considerevole sul bilancio familiare e, quindi, purtroppo molti devono rinunciare a questo beneficio.

Come ridare elasticità alla pelle come se usaste il botox

Per fortuna creare un trattamento beauty che vada a ridare elasticità alla vostra pelle e vada a nascondere

la presenza di rughe è molto semplice ed economico. Per preparare una maschera che abbia queste

proprietà sono necessari pochissimi ingredienti che si trovano facilmente in commercio.

Queste maschere oltretutto sono più sicure delle iniezioni botuliniche in quanto il botulino è una pericolosa tossina che va a rilassare i muscoli ma può avere anche ulteriori effetti indesiderati sul nostro corpo.

Creare una maschera che abbia un effetto botox è davvero semplice e non dovete fare altro che procurarvi

la maizena, come comunemente viene chiamato l’amido di mais che è un prezioso alleato per la pelle.

Infatti l’amido di mais ha sia un effetto lenitivo ed esfoliante sulla pelle, ma garantisce anche un effetto

astringente che a lungo andare è utile anche nella riduzione del sebo e quindi utile anche per chi presenta il

problema della pelle grassa.

Per creare una maschera con effetto botox non dovrete fare altro che procurarvi 1 cucchiaio di amido di

mais, 1 cucchiaio di yogurt bianco e 150 ml di acqua minerale.

All’inizio dovete mescolare l’amido di mais con una buona parte di acqua fin quando il mais non si sia

completamente disciolto nell’acqua. Dopodiché dovete portare ad ebollizione la restante parte di acqua e, poi, continuare a mescolare aggiungendo anche lo yogurt bianco.

Una volta fatto raffreddare il tutto si può iniziare ad applicare la crema sul viso usando una comune spazzola per il make up. Bisogna andare a stendere la crema in modo omogeneo su tutto il viso con movimenti che vadano dall’alto verso il basso in modo da andare a favorire il microcircolo. Lasciate in posa la vostra crema per almeno 20 minuti e successivamente risciacquate il tutto con abbondante acqua tiepida. Potete ripetere questo trattamento anche 3 volte a settimana e i primi risultati si avranno già dopo le prime applicazioni.