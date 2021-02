Prenderà parte al Festival di Sanremo con il brano “Il farmacista”: quello che sappiamo sulla canzone di Max Gazzè e il suo testo ufficiale.

Max Gazzé è pronto a fare il suo ritorno sul palco dell’Ariston con la solita originalità e stravaganza che lo contraddistingue e lo rende un artista eclettico pronto a spiazzare tutti.

Il cantautore romano in questa edizione si è presentato in coppia con una band, la Trifluoperazina monster band, ma da quanto è emerso sarebbe un gruppo musicale da lui immaginato e sul palco dell’Ariston sorprenderà tutti calcandolo da solo.

“Il farmacista” è un brano elettronico anni 80 è vuole ironizzare riguardo i rimedi sia medicinali che naturali da proporre all’amata per sconfiggere gli sbalzi d’umore, la mania per lo shopping, il «brusio da conferenza». Come sempre dietro a ogni brano di Max Gazzè c’è un’attenta ricerca musicale: un arrangiamento complesso, con tanto di assolo di theremin.

Testo de “Il farmacista”, brano di Max Gazzè

Testo di: F. Gazzè – M. Gazzè – F. De Benedittis – M. Gazzè

Editore: Linea Due/Sotto Casa/None/OTR Live – Milano – Roma Fano (PU) – Roma

(Si può fare!)

Polvere d’amore,

Té verde due bustine

E non mi dici

Più che non ti va…

Dimetisterone,

Poi Norgestrel in fiale

Per chiuderci

Una notte

In camera!

Son tutte

Soluzioni al naturale…

Amore

Mio,

Vedrai che male

Non ti fa…

Te le ho create io,

Ma in nome

Della scienza

Per quella tua tendenza

Alla rigidità!

Trifluoperazina,

Stramonio e Pindololo…

Un pizzico

Di Secobarbital:

Somministra

Prima

Di un logorroico

Assolo

E via anche questa

Smania di parlar!

Non c’è neppure

Controindicazione…

Amore

Mio,

Ti dirò come

Si starà

Senza

Il pesante

Tuo brusio

Da conferenza

Che mi rompe

L’anima!

Io ho la soluzione

(Si può fare!)

Per un tormento

Che attanaglia,

Punto

Debole o magagna

E qualsivoglia

Imperfezione!

Per tutto

Invento,

Stai tranquilla,

Una bio-chimica pozione!

(Ma che cos’è?)

È quel miracolo

Che non ho visto

Mai

In nessun’altra

Se non te dopo

La cura,

E stai sicura

Che stavolta

È quella buona

E presto

Mi ringrazierai!

Noci,

Zafferano,

Lavanda e passiflora…

Poi ci

Mettiamo

Anche del guaranà:

Travasare piano

L’essenza su verdura…

Contro lo shopping

È una favola!

E per i troppi

Tuoi salti

D’umore,

Fiore

Di Bach

E aggiungo

Vitamina E…

Ma addizionando

Del trifoglio rosso

Posso

Cancellarti

Anche lo stress!

Io ho la soluzione

(Si può fare!)

Per la pettegola

Che origlia…

Vanità,

Coda di paglia

O qualsivoglia

Imperfezione!

Per tutto

Invento,

Stai tranquilla,

Una bio-chimica pozione!

(Ma che cos’è?)

È quel miracolo

Che non ho visto

Mai

In nessun’altra

Se non te dopo

La cura,

E stai sicura

Che stavolta

È quella buona

E presto

Mi ringrazierai!

Ma adesso

Aspetta

Cara, c’è

Un problema:

Questa camicia m’incatena

Un po’…

Me l’hanno stretta

A forza sulla schiena…

Non chiedermi perché,

Io che ne so!

(Si può fare!)

(Ma che cos’è?)

È quel miracolo

Che non ho visto

Mai

In nessun’altra

Se non te dopo

La cura,

E stai sicura

Che stavolta

È quella buona

E presto

Mi ringrazierai!

Io ho la soluzione

(Si può fare!)

Per un tormento

Che attanaglia,

Punto

Debole o magagna

E qualsivoglia

Imperfezione!

Per tutto

Invento,

Stai tranquilla,

Una bio-chimica pozione!

(Ma che cos’è?)

È quel miracolo

Che non ho visto

Mai

In nessun’altra

Se non te dopo

La cura,

E stai sicura

Che stavolta

È quella buona

E presto

Mi ringrazierai!

