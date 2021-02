Sanremo, chi è Max Gazzè: tutto sul cantante de “Il farmacista”

Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band parteciperanno alla 71° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Il farmacista”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Max Gazzè (@maxgazze)

Max Gazzè e i Trifluoperaziona Monstery Band collaborano quest’anno per presentare il brano in gara in questa edizione del Festival di Sanremo.

Max Gazzè un abitudinario sul palco dell’Ariston, l’artista romano infatti ha già partecipato alla kermesse musicale in diverse occasioni.

Il suo esordio fu nel 1999 tra le Nuove proposte con il brano Una musica può fare ma non ottiene i consensi sperati, tornò l’anno seguente con Il timido ubriaco e questa volta si classificò al quarto posto. Nel 2008 presentò Il solito sesso e si piazzò dodicesimo, nel 2013 con Sotto casa arrivò settimo e nel 2018 con La leggenda di Cristalda e Pizzomunno, sesto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Sanremo, chi è Arisa: tutto sulla cantante di “Potevi fare di più”

La Trifluoperazina Monstery Band e “Il farmacista”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Max Gazzè (@maxgazze)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Sanremo 2021, chi è Fedez il rapper di periferia con più di 11 milioni di follower

Aleggia il mistero riguardo la Trifluoperazina Monstery Band, semprerebbe infatti che il gruppo musicale che si dovrebbe presentare sul palco dell’Ariston con Max Gazzè non esiste. Non ci sorprende più ormai la sua originalità. La band sarebbe infatti frutto della mente geniale dell’artista e il nome rappresenta un medicinale utilizzato per l’uso della schizofrenia, collegato al brano in gara ‘Il farmacista’. Resta la curiosità sul perché Monster.

Riguardo il brano ha dichiarato: “Non è una canzone seria, ma ironica. Il farmacista non è la persona, il soggetto farmacista, ma il protagonista di questa storia è colui che produce e propone soluzioni a dei problemi, attraverso qualsiasi rimedio, che sia naturale, che sia chimico. Quindi il farmacista in sé è un po’ come uno scienziato pazzo.”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Max Gazzè (@maxgazze)

Per scoprire cosa ha in mente l’estroso Max Gazzè non ci resta che aspettare il suo arrivo sul palco dell’Ariston.