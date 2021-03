Amelia Fiore in intimo doppiamente dea…lato B da infarto – FOTO

Amelia Fiore conquista il web con una doppietta di foto in cui la sua prosperosa bellezza sconvolge la mente e i cuori dei fan

Impossibile restare calmi di fronte alle foto che Amelia Fiore ha condiviso sul suo profilo Instagram. La sexy influencer ha infatti regalato ai suoi tantissimi follower ben due scatti in cui si mostra coperta soltanto dal velo di un corsetto rosa. Nella prima immagine Amelia si è lasciata ritrarre distesa a pancia in giù sul letto. In questo modo il suo statuario lato B è messo ben in evidenza per la gioia degli ammiratori del social network. Con i capelli raccolti da un lato la schiena resta nuda e “coperta” soltanto dai sensuali disegni dei tatuaggi. Le gambe incrociata e piegate che si riflettono sullo specchio riescono a conferire, se possibile, ancora più sensualità alla foto anche se a far impazzire il web è di certo l’espressione languida del viso grazie agli occhi appena socchiusi.

La bellezza di Amelia Fiore su Instagram