Rassegna Sport: le notizie più importanti del weekend

Rassegna sport: le notizie più importanti ed i servizi giornalistici sugli eventi sportivi disputatisi nel weekend appena trascorso.

Serie A, termina la 24esima giornata di campionato: successo per Inter, Milan e Napoli, frenano Roma e Juventus

L’Inter conquista il quinto successo consecutivo in campionato battendo il Genoa per 3-0 a San Siro. I nerazzurri consolidano, dunque, il primato in classifica davanti al Milan. La squadra di Pioli ha ritrovato la vittoria, dopo quattro gare a secco tra campionato e coppe, battendo nel posticipo serale la Roma per 2-1 in trasferta.

Stecca a Verona la Juventus che, dopo essere andata in vantaggio grazie ad una rete di Ronaldo, si è fatta rimontare nel finale. L’obiettivo Scudetto si allontana per i bianconeri, ora a dieci lunghezze dalla vetta, ma con una partita de recuperare conto il Napoli. Proprio i partenopei, nel posticipo delle 18, affondano il Benevento per 2-0 nel derby campano grazie alle reti di Mertens e Politano.

In fondo alla classifica ritrova il successo anche il Cagliari che non conquistava i tre punti da ben sedici match consecutivi. I sardi rimangono, però, in zona retrocessione alle spalle del Torino che dovrà recuperare la gara contro il Sassuolo rinviata al prossimo 17 marzo.

Serie A, si torna in campo domani per il turno infrasettimanale: il programma della 25esima giornata

Archiviata la 24esima giornata di campionato di Serie A, si ritorna subito in campo per il turno infrasettimanale che inizierà domani. Il primo match in programma è Lazio-Torino che, però potrebbe essere rinviato per via dei diversi giocatori risultati positivi al Covid in casa granata. Domani in serata, la Juventus ospiterà lo Spezia per cercare di rialzare la testa dopo il pareggio contro il Verona e recuperare punti in classifica. Il Milan, che dovrà in conti con i problemi muscolari di Ibrahimovic, Calhanoglu e Rebic, sfiderà in casa l’Udinese per cercare di ridurre il gap dall’Inter, impegnato giovedì in trasferta contro il Parma.

Il Napoli, dopo il successo contro il Benevento, volerà in Emilia per affrontare il Sassuolo mentre Atalanta e Roma affronteranno rispettivamente Crotone e Fiorentina. In programma domani anche il derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa, gara ricca di fascino e tra le più attese della stagione. Chiudono il quadro le sfide, entrambe in programma domani sera, Cagliari-Bologna e Benevento-Verona.

Sci, Coppa del Mondo in Val di Fassa: prima vittoria per Federica Brignone nel Super G

Federica Brignone trionfa nel Super G della Coppa del Mondo in Val di Fassa. L’atleta azzurra, dopo una dopo una serie di sfortune sportive che parevano interminabili e appena quattro podi conquistati, conquista la vittoria numero 16 in Coppa del Mondo andando ad eguagliare la leggenda dello sci alpino Deborah Compagnoni. Grazie ad una gara perfetta, la Brignone riesce a piazzarsi davanti alle due rivali svizzere, Lara Gut-Behrami e Corinne Suter, classificatesi rispettivamente seconda e terza e che partivano con i favori dei pronostici.

L’Italia festeggia anche le prestazioni di altre tre atlete: Elena Curtoni che ha chiuso la competizione al quarto posto, davanti a Francesca Marsaglia e Marta Bassino piazzatesi al quinto ed al sesto posto a pochi centesimi dalla Curtoni.