Sanremo 2021, la scaletta e gli ospiti della prima serata del Festival

Gli ospiti e la scaletta dei cantanti che animeranno la prima serata dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo

Tutto pronto per la 71esima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse canora più attesa dal pubblico italiano sta per debuttare con alla guida, per il secondo anno di seguito, di Amadeus. Un Festival che si preannuncia decisamente diverso rispetto ai 70 che lo hanno preceduto a causa della pandemia di Covid che ha costretto gli organizzatori a dover fare a meno del pubblico in sala. La prima serata, che si terrà il 2 marzo in diretta dal Teatro Ariston, vedrà la presentazione di ben 17 esibizioni che promettono di lasciare il segno nella storia della competizione. Si esibiranno infatti 13 dei 26 big in concorso ai quali si uniranno 4 artisti delle nuove proposte. Oltre alle performance canore il pubblico della Rai avrà modo di assistere anche ad un folto parterre di ospiti che si alterneranno ai cantanti durante il corso della serata.

LEGGI ANCHE -> Sanremo, Amadues confessa retroscena: “Ho avuto un colpo al cuore”

La scaletta e gli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

LEGGI ANCHE -> Sanremo, la risposta scomoda di Amadeus a Domenica In:”Chi ti è dispiaciuto scartare?“

La prima serata del Festival di Sanremo in onda in diretta dal Teatro Ariston su Rai1 prenderà il via a partire dalle 20.45 e terminerà all’incirca all’1.30. In questa edizione Amadeus sarà affiancato dall’amico di sempre Fiorello e dall’attrice Matilda De Angelis.

Le nuove proposte che si faranno il loro esordio nella storica kermesse saranno: Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano. I 13 big in gara che apriranno la contesa saranno: Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce-Di Martino, Coma_Cose, Fasma, Michielin-Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin, Max Gazzé.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Per quanto riguarda gli ospiti della prima serata quello d’apertura sarà Diodato, vincitore della passata edizione che si esibirà con “Fai Rumore“, il brano che gli ha fatto conquistare il podio. Seguirà Alessia Bonari, l’infermiera diventata suo malgrado simbolo della lotta contro il Covid, Loredana Berté e la Banda della Polizia con il sassofonista Stefano di Battista, l’atleta russa Olg’a Kapranova