Sanremo 2021, il significato della canzone di Ghemon “Momento perfetto”

Tra i Big che vedremo concorrere da questa sera, 2 marzo, fino a sabato 6 sul palco dell’Ariston per l’edizione di Sanremo 2021, ci sarà anche Ghemon con il brano “Momento Perfetto”. Vediamo qual’è il significato del testo.

Il 19 marzo uscirà il nuovo album di Ghemon, “E vissero felici e contenti“, un progetto musicale del quale fa parte anche “Momento perfetto“, il brano con cui concorrerà durante la settantunesima edizione del Festival di Sanremo.

Questo album rappresenta una fase molto attiva e creativa del percorso musicale di Ghemon: l’artista infatti ha raccontato che ha dedicato anima e corpo a questo progetto, senza distrazioni, lavorando a testa bassa nello studio, rendendo le giornate “una uguale all’altra”.

“L’ho fatto per amore, senza pensare a Sanremo” dice lui, trasmettendo tutta la passione che mette in ciò che fa. E, ripensando a questo impegno, lo reputa come la vera bellezza del viaggio che lo ha condotto fino al Festival.

E’ una canzone molto diversa da “Rose viola“.

“Momento perfetto” è particolarmente energica. Una di quelle che ti viene voglia di “cantare a squarciagola”, confessa Ghemon.

Leggi anche -> Sanremo 2021, il significato della canzone di Gio Evan “Arnica”

Ghemon a Sanremo 2021: il significato di “Momento perfetto”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ghemon (@ghemonofficial)

L’artista ha raccontato come dopo il primo lockdown ha lasciato da parte le distrazioni della quotidianità e si è dedicato esclusivamente alla realizzazione del suo progetto musicale. Ne è uscito fuori qualcosa in netto contrasto con il momento che stiamo vivendo: una canzone gioiosa e molto energica.

Il testo di “Momento perfetto” rappresenta una rinascita, una rivincita.

Su una base che mescola rap, soul e funk, Ghemon parla di ciò che vive nel presente, del momento in cui, dopo aver aspettato e dopo essere restato in silenzio, gli viene voglia di urlare.

“Se non avveri i tuoi desideri, finisce a vivere di ricordi“, questa è la lezione di vita che ci trasmette il rapper con il suo nuovo brano, invitando ognuno a sconfiggere l’insicurezza e non sentirsi secondo a nessuno.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.