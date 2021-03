Sanremo 2021, il significato della canzone di Gio Evan “Arnica”

Il grande giorno è arrivato. Oggi, 2 marzo inizierà la sfida tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2021: tra i Campioni ci sarà Gio Evan con la canzone “Arnica”. Vediamo insieme il significato del suo brano.

Tra i 26 concorrenti della categoria Big, Sanremo 2021 ospiterà anche Gio Evan, con il brano Arnica.

Personaggio già amato da moltissimi italiani per i suoi testi ed aforismi, ora Gio Evan è un cantautore che propone le sue poesie in chiave musicale. Questa settantunesima edizione del Festival della musica italiana, lo vedrà debuttare con una canzone del suo nuovo album Mareducato, terzo lavoro dell’artista in uscita il 12 marzo.

La canzone prende il nome Arnica dalla pianta perenne, caratterizzata dalla sua ossatura fragile. Dall’Arnica si ricava una pomata che allevia gli urti del mondo, ed ecco perché Gio Evan la utilizza come metafora della musica, che invece allevia il dolore dell’anima.

Il cantautore ha apprezzato molto il tema scelto da Amadeus per questo festival: la rinascita. “Significa nascere ancora e non di nuovo. Questo vuol dire restare sempre lì, nel cerchio della vita“, dice Gio Evan.

Gio Evan a Sanremo 2021: il significato di “Arnica”

Forti come un fiore dentro la tempesta. Questo è il commento che Gio Evan ha affiancato alla cover del brano “Arnica” pubblicata sul suo profilo ufficiale Instagram.

Il testo di questa canzone è stato utilizzato dall’artista per alleviare i dolori che il mondo gli ha causato, è una poesia resa musicalmente che sposa alla perfezione il concetto di Rinascita di Amadeus. Gio Evan, infatti, racconta immagini e suoi errori attraverso flashback della sua vita, ripercorrendo attimi che spaziano da storie adolescenziali con gli amici e i genitori, fino ai sogni, agli amori e a tutto ciò che questo momento ci ha tolto.

Restiamo dunque in attesa di ascoltare Gio Evan sul palco dell’Ariston. Un’esibizione che sarà il coronamento di una carriera divisa tra parole, silenzi, scrittura, diverse forme di linguaggio.

