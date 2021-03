Amadeus, che squadra tifa? Il presentatore è sfegatato

Amadeus. Avvio stasera al Festival di Sanremo. Riflettori puntati sul popolare presentatore tv. Scopriamo di più su di lui. Conoscete la sua squadra del cuore?

I motori sono belli caldi e stasera prenderà avvio la kermesse canora più attesa dell’anno. Dopo polemiche, rinvii e titubanze il Festival di Sanremo tornerà sugli schermi di RaiUno. L’edizione del 2021 sarà, com’è noto, molto particolare e diversa rispetto alle precedenti a causa delle difficoltà e disposizioni relative alla pandemia da Coronavirus ancora dilagante.

Non ha voluto demordere il presentatore Amadeus che, desideroso di non saltare questo importante appuntamento con la musica, è riuscito a imbastire uno spettacolo che, siamo sicuri, non lascerà delusi i telespettatori. Le canzoni e gli interpreti sono indubbiamente i grandi protagonisti ma i riflettori sono puntati anche sul noto conduttore, alla sua seconda esperienza all’Ariston.

Già durante la prima quarantena che destabilizzò l’intera nazione, tramite una diretta su Instagram, in compagnia dell’amico di sempre, Rosario Fiorello, confermò di voler contribuire a portare un’edizione unica del Festival, sotto il segno della rinascita, escludendo la paura che ha caratterizzato i mesi scorsi. Dev’essere una festa per tutti gli italiani.

Sapete proprio tutto del popolare presentatore? Vi sveliamo una curiosità

Amadeus. Il nome del figlio nasconde una sua passione

Com’è noto, il presentatore Amadeus è sposato con la show girl Giovanna Civitillo. La coppia si è conosciuta nel 2003. Galeotto fu il set de L’Eredità, popolare quiz di RaiUno che li vedeva entrambi protagonisti.

Ancora innamoratissimi dopo 18 anni, sono genitori di Josè Alberto, nato il 18 gennaio 2009. Amadeus è padre anche di Alice, nata nel 1997 da un precedente matrimonio.

Sapete perchè il figlio si chiami proprio Josè? Amadeus è un tifoso sfegatato dell’ Inter. Conobbe durante un volo aereo diretto verso la capitale portoghese, Lisbona, José Mourinho, all’epoca impegnato proprio come allenatore della squadra milanese. Al secondo genito venne dato il suo nome per onorarlo.