Nuovo shooting fotografico per la compagna di Argentero Cristina Marino, che racconta il dietro le quinte di Befancyfit di cui è fondatrice

Conosciamo ormai da tempo la coppia di innamoratissimi Cristina Marino e Luca Argentero conosciuti sul set di “Vacanze ai Caraibi” nel 2015, quando ancora l’attore era sposato con la sua ormai ex moglie Myriam Catania. Ormai la coppia è collaudata e hanno anche una splendida figlia che adorano, Nina Speranza.

Cristina però non è solo mamma ma gestisce anche un blog di life style e fitness. Fin da piccola la modella è stata educata dalla famiglia allo sport: ha praticato tennis, nuoto, sci e danza e solo recentemente si è avvicinata al fitness su cui ha deciso di investire le sue energie.

Ha lanciato allora Befancyfit, la prima piattaforma sportiva che ti aiuta a migliorare lo stile di vita, come descrive appunto il nome stesso “be-fancy-fit”. E proprio da Milano Cristina ci ha portato nel dietro le quinte del suo ultimo shooting per il blog.

Cristina Marino, incanta in versione sportiva. Leggings e topo brandizzati per lei

Nel dietro le quinte dell’ultimo shooting realizzato la vediamo indossare i panni di una vera atleta di fitness con leggings e top brandizzati Befancyfit, in ginocchio sul tappetino pronta per mostrare gli esercizi da svolgere. Bellissima con un fisico statuario che molte ragazze invidiamo ma che in realtà è frutto, come ei stessa mostra, di intenso allenamento e dieta bilanciata.

“Ecco cosa è accaduto durante il nostro ultimo shooting” e sulle note di Post Malone “On The Road (feat. Meek Mill, Lil Baby)” ci mostra un reel realizzato nel momento che condensa i momenti più salienti della giornata. Risate e scatti per descrivere la sua attività a chi desidera collaborare con lei ed il suo fantastico teem.