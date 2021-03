Sanremo 2021, il significato della canzone di Gaia “Cuore amaro”

Alla vigilia della settantunesima edizione del Festival di Sanremo 2021, vediamo insieme il significato di “Cuore amaro”, la canzone che porterà sul palco Gaia.

“Cuore amaro” è una canzone che scopre e racconta Gaia, con tutte le caratteristiche della sua generazione.

Parla della musica vissuta come arma per abbattere le barriere e come sprono a vivere dando importanza alla ragione della mente e del cuore.

La cantante che ha conquistato le classifiche radiofoniche del 2020 con Chega, dal 2 al 6 marzo debutterà sul palco dell’Ariston con una musica energica, dall’inconfondibile base latina.

“Mi piacerebbe cambiare le regole con la mia musica”, queste sono state le parole di Gaia in merito alla sua prossima esibizione a Sanremo 2021.

Dopo X Factor e Amici, vedremo l’artista italo-brasiliana esibirsi al Festival della musica italiana con sfacciataggine, come dichiara lei, tentando di cambiare le regole del gioco nel suo piccolo e nelle sue possibilità.

Gaia, il significato di “Cuore amaro”

Il testo di “Cuore amaro” entra nel profondo dell’anima dell’artista. Gaia confessa di subire un processo terapeutico con la musica, che le ha permesso di cambiare visioni e superare limiti.

Gaia si rivolge alla sua generazione, dalla quale si sente maggiormente compresa. Si pone come obiettivo quello del confronto con le sue coetanee e sapere che dall’altra parte riceve un apprezzamento la rincuora e la rasserena. Dichiara di volersi sentir parte di un gruppo di donne forti e unite: la cantante racconta loro, attraverso “Cuore amaro“, la sua storia, il suo percorso e il suo attuale stato d’animo.

Non saranno solamente le parole a far conoscere Gaia al pubblico: anche il sound è molto personale e punta a rappresentarla. La cantante non vuole definire il pezzo urban ma confessa il legame con la contemporanea cultura americana.

