La bellissima velina di Striscia la notizia pubblica sul suo profilo Instagram lo stacchetto del programma di Antonio Ricci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌞Mikaela Neaze Silva🌛 (@mikaelaneazesilva)

Nella didascalia del post, Mikaela scrive: “Uno stacchetto che è una vera opera d’arte“.

Nonostante il video sia stato condiviso pochi minuti fa, ha già avuto migliaia di visualizzazioni, centinaia di mi piace e decine di commenti: ha spopolato sul web!

L’inizio è composto da un fotomontaggio molto accattivante: le due veline si muovono e deformano un quadro. Successivamente si sviluppa il tradizionale balletto nello studio televisivo.

LEGGI ANCHE >>> Mikaela Silva, posa ammiccante sul bancone di Striscia. Ammalia con una tuta versione Pollock – FOTO

Mikaela si mette a nudo e racconta il suo passato: “Abbiamo avuto delle difficoltà economiche“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌞Mikaela Neaze Silva🌛 (@mikaelaneazesilva)

LEGGI ANCHE >>> Mikaela Neaze Silva, bacio speciale per i followers: bellezza ammaliante – FOTO

Durante una puntata di Verissimo, Mikaela racconta al pubblico che la segue il suo difficile passato: “Mia mamma e mio papà si sono separati quando avevo 6 anni e mia sorella 3 e siamo venute qui in Italia da sole. Mia mamma era completamente sola e si è data da fare con due, tre lavori ed è riuscita a non farci mai mancare niente. Abbiamo avuto delle difficoltà economiche, difficoltà ad adattarci in un Paese che non era il nostro, devi riuscire ad inserirti, anche a scuola, quando magari non parli neanche una parola di italiano“.

E ancora: “Però mia mamma ha fatto di tutto per non farci mancare niente, è sempre stata forte e mi ha insegnato ad essere una donna coraggiosa, se sono qua lo devo tutto a lei“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌞Mikaela Neaze Silva🌛 (@mikaelaneazesilva)

Infine aggiunge: “Lei è unica nel suo genere, una donna forte che mi ha veramente insegnato ad essere determinata, coraggiosa a inseguire i miei sogni“.