Mikaela Silva, posa ammiccante sul bancone di Striscia. Ammalia con una tuta versione Pollock – FOTO

Nuovo scatto sensuale per la velina bionda Mikaela Neaze Silva, stavolta la tuta indossata fa immaginare tutto. Sensuale e magnetica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌞Mikaela Neaze Silva🌛 (@mikaelaneazesilva)

La 26enne velina bionda Mikaela Silva fa impazzire il web. Bellissima e con un fisico da paura, frutto delle sue origini miste, è infatti per metà angolese e dall’altra afgana, fa sempre incetta si cuori quando scende in pista con la collega.

Mikaela Neaze Silva con le sue movenze e i balletti dinamici ogni volta fa una vera e propria strage di cuori. Insieme alla velina Shaila Gatta ha sostituito le ex Ludovica Frasca e Irene Cioni. Mikaela, come abbiamo visto, nonostante le sue origini, vive in Italia da molti anni, ovvero da quando i genitori medici, si sono trasferiti stabilmente a Camogli, in provincia di Genova.

LEGGI ANCHE –> Elisa Visari batte tutte su Instagram: non ce n’è per nessuna! – FOTO

Mikaela Silva fa incetta di cuori sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌞Mikaela Neaze Silva🌛 (@mikaelaneazesilva)

LEGGI ANCHE –> Ambra Angiolini, avete mai visto la figlia Jolanda Renga? la Foto scattata oggi

La velina di “Striscia la Notizia” con il suo fisico tonico da urlo strizzato in una tutina grigio fumo attillatissima ha completamente incantato il pubblico del programma. L’indumento accollato e a manica lunga esalta alla perfezione le sue forme minute e le sue gambe chilometriche a dir poco perfette.

Versione Pollock per lei che si è data all’arte non solo riguardo la danza ma anche visiva per enfatizzare maggiormente le movenze sinuose che realizza sul palco del programma assieme all’amica Shaila. Irresistibile l’accavallamento della gamba nella posa da seduta, irriverente ma anche molto maliziosa, un gioco che ha fatto impazzire i fan della velina che la seguono sia in tv che sui social.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌞Mikaela Neaze Silva🌛 (@mikaelaneazesilva)

Migliaia di like per lei in poche ore, lei che cattura ogni volta l’attenzione per la sua chioma leonina e lo sguardo ruggente, una venere nera con i riccioli dorati.