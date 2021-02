Adriana Volpe: l’attacco di un noto presentatore. No, stavolta non è Magalli

Adriana Volpe. La conduttrice di Ogni Mattina su Tv8 riceve l’attacco di un noto presentatore. Stavolta non si tratta di Giancarlo Magalli

Tempi difficili per la talentuosa Adriana Volpe. Si è separata dal marito Roberto Parli. Inoltre, l’antipatia tra lei e Giancarlo Magalli è atavica. I rapporti di lavoro erano talmente tesi e compromessi che la presentatrice tv ha deciso che, per il proprio benessere, fosse il caso di lasciare la trasmissione I Fatti Vostri.

Ha lasciato la storica rete di RaiDue per approdare su un canale esordiente, Tv8, conducendo da giugno scorso Ogni Mattina, programma che va in onda in diretta dal lunedì al venerdì dalle ore 9:45 alle 14:10.

Giancarlo Magalli ha continuato a punzecchiarla a distanza a mezzo social. L’ultima uscita poco felice è avvenuta quando il presentatore ha commentato i risultati un po’ bassi di share dell’ex collega.

Oggi una nuova stoccata arriva da un altro noto presentatore tv: Tiberio Timperi. Che cosa ha detto di Adriana Volpe?

Adriana Volpe. L’attacco di Tiberio Timperi

Tiberio Timperi ha rilasciato un’intervista a Tv Talk in cui si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e ha commentato il rapporto con alcune sue ex colleghe.

Nel corso della sua carriera ha condotto Uno Mattina in Famiglia, Mezzogiorno in Famiglia, La vita in diretta, insieme a volti cari della televisione italiana come Roberta Capua, Ingrid Muccitelli, Francesca Fialdini e Monica Setta.

Tiberio Timperi non ha un eccellente ricordo di Barbara D’Urso e dell’esperienza di lavoro avuta nel 1996, su Rai 1: “Non è stato facile con Barbara D’Urso. È stata un’opportunità che lei ha saputo cogliere al volo” – ha rivelato – “C’erano sane sportellate. Poi erano sportellate da parte della D’Urso: ci stanno!”

Cos’ha detto di Adriana Volpe? “Qualche altra sportellatina c’è stata anche con Adriana Volpe. Ma alla fine è tutto televisione”

Chissà se e come replicheranno le due dirette interessate.