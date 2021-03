Cantautore e rapper, Ghemon sta per tornare a calpestare il palco dell’Ariston in occasione dell’edizione di Sanremo del 2021. Questa volta si esibirà con una canzone molto energica, una di quelle che vanno “cantate a squarciagola”.

La 71° edizione di Sanremo arriverà in un batter d’occhio. Il 2 marzo è ormai dietro le porte e dobbiamo prepararci ad assistere alla competizione che vedrà gareggiare 26 big e 8 nuove proposte.

Tra gli artisti che proseguiranno la tradizione del festival della musica italiana, ci sarà anche Ghemon. Il rapper cantautore torna dopo due anni sul palco dell’Ariston e parteciperà con l’inedito intitolato “Momento perfetto“.

“Ero in studio dopo il primo lockdown“, racconta il cantante, descrivendo come questo brano sia letteralmente “esploso” grazie a tutte le emozioni che la quarantena ha represso in noi. E’ un brano che vuole contrastare il periodo che stiamo vivendo. Quindi saremo di fronte ad una canzone gioiosa, piena di energia, un sinonimo di rinascita e di rivincita.

L’artista la definisce una canzone “divertente”, per via del mix tra rap, soul, swing e gospel. E’ una di quelle canzoni da “urlare a squarciagola”.

Ghemon si dichiara felice di partecipare a Sanremo 2021 e propone questo pezzo altrettanto gioioso con la speranza che possa far trascorrere attimi di svago che lascino alle spalle le difficoltà vissute nel 2020.

L’artista non vede l’ora di partecipare perché sente la mancanza dei concerti: la musica è l’occasione per incontrare persone che dimostrano un apprezzamento e un voler bene. E’ una forma di conversazione e di dialogo, quindi vissuta in solitudine non ha lo stesso sapore.

Chi è Ghemon: origini e vita privata

All’anagrafe Giovanni Luca Picariello, Ghemon è un rapper di origini irpine. E’ nato ad Avellino il 1° aprile 1982 e fin da bambino, grazie alle canzoni degli Articolo 31, mostra un grande amore per la musica. Si avvicina presto al mondo dell’hip hop e lì ha mosso i primi passi che poi lo hanno portato ad essere uno dei rapper più conosciuti in Italia.

Dopo un periodo che lo ha visto cimentarsi anche in un’altra espressione della cultura hip hop, il graffitismo, con gli pseudonimi di Kal e Esimo, dal 2001 si dedica solamente alla musica. Idoli e punti di riferimento del giovane artista sono stati Ligabue e Litfiba.

Da un punto di vista formativo, sappiamo che Ghemon, dopo aver conseguito il diploma di maturità, ha completato gli studi presso la Luiss di Roma.

Le sue prime esperienze musicali lo vedono cantare per qualche anno nei locali del suo quartiere, dove conosce Venerdì tappa, uno dei primi programmi radiofonici che promuoveva la musica hip hop. Qui Ghemon conosce cantanti come Neffa, Esa e i Sottotono.

Il 1996 lo vedrà a far parte dei 15 Barrato, il gruppo musicale dell’amico Mobie.

Dal 2000, anno che lo vedrà trasferirsi a Roma per gli studi, Ghemon aderisce al nuovo progetto Soulville, ispirato allo stile di grandi nomi della musica hip hop, come 2 Pac e 50 cent.

Riesce ad emergere grazie al suo talento e ad uno stile totalmente proprio e fuori dal comune. Nel 2017 pubblica il suo quinto album, dal titolo “Mezzanotte“, che affronta il tema della depressione, di cui l’artista è stato vittima per due anni.

Dopo un’esibizione al teatro di Ostia Antica, nel 2019 parteciperà al Festival di Sanremo con la canzone “Rose Viola” e il suo ultimo album “Scritto nelle stelle” parla d’amore.

In quanto a vita sentimentale, sappiamo che il bel cantautore è oggi fidanzato con l’organizzatrice di eventi Giulia Diana. Prima di lei, Ghemon è stato con Bianca Weiss Tabaton, la disk jockey ligure che l’ha aiutato ad uscire dal periodo di depressione.