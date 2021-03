Fiorello scompare dal Festival, che è successo? I dettagli

La terza puntata del festival di Sanremo 2021 procede spedita con le esibizioni ma Fiorello scompare improvvisamente.

Durante le terza puntata del Festival di Sanremo 2021 Fiorello scompare e Amadeus rimane sul palco dell’Ariston a condurre da solo. Menomale che Zlatan Ibrahimovic, nonostante l’incidente in autostrada, riesce ad arrivare a Sanremo in tempo e ad aiutare il conduttore.

Che fine ha fatto Fiorello? Sui social tutti si chiedono dove sia finito lo showman

La sua partecipazione al festival di Sanremo è una manna dal cielo per Amadeus. Fiorello è la spalla comica del conduttore che lo chiama “Ciuri“, la traduzione siciliana della parola “fiore”.

Durante la terza puntata della 71esima edizione del festival della canzone italiana lo showman è latitante. Forse ha preferito lasciare spazio alla musica e dunque ai 26 artisti in gara che si sono esibiti cantando delle canzoni edite e, in alcuni casi, accompagnate da ospiti d’eccezione.

Dopo il suo sketch iniziale in cui ha fatto riferimento all’abbandono della segreteria del Pd da parte di Zingaretti, Fiorello è scomparso lasciando totalmente solo l’amico e collega Amadeus.

Ma mentre il pubblico da casa e sui social si stava chiedendo che fine abbia fatto lo showman siciliano, Fiorello è riapparso chiedendo ad Amadeus il perché non sia stato preso in considerazione.

“Io mi preoccupavo e ho pensato ‘Dov’è Fiorello?”. “Io stavo in giro per l’Ariston come un criceto nella speranza di farmi notare”, ha rivendicato Fiorello.

Poi lo showman siciliano si fa tagliare i baffi sul palco dell’Ariston in diretta perché, come gli hanno fatto notare, somiglia a Massimo D’Alema.