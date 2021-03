Sanremo 2021. Folcast in conferenza stampa: “Mi si è accesa dentro una scintilla molto forte”

Dopo il debutto al Festival di Sanremo, Folcast ha scambiato alcune parole con i giornalisti. Anche noi di Yeslife eravamo presenti alla sua conferenza stampa.

Un esordio di tutto rispetto per Folcast, che dopo la prima serata di Sanremo si è aggiudicato un posto in finale nella sezione Nuove Proposte. Sul palco lo rivedremo venerdì per l’attesissima sfida che decreterà il vincitore di Sanremo Giovani, ma al di fuori dell’Ariston il cantante ha incontrato la stampa in una breve conferenza virtuale di presentazione del brano.

Leggi anche -> Sanremo 2021. I Dellai in conferenza stampa: “Abbiamo una sorpresa per voi”

Folcast a Sanremo 2021: “Sono soddisfatto. Ero immerso nell’esibizione”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Folcast (@folcast)

Leggi anche -> Intervista a Folcast. Pensando a Sanremo 2021: “Mi sento in pre-agonistica”

Ciao Folcast, hai esordito ieri sera sul palco dell’Ariston. Che effetto ti ha fatto cantare senza pubblico?

Il fatto che non ci sia il pubblico è sicuramente una cosa stranissima, anche se devo dire che la presenza dell’orchestra non è da meno. Non avevo mai cantato con un’orchestra. Vendendo da concerti piuttosto piccoli, comunque, mi rendo che l’importante è fare le cose in primis per se stessi e portare sul palco qualcosa che ti soddisfi. Essendo la prima esibizione, sapere di essere praticamente da solo mi ha in parte aiutato a gestire l’emozione.

Quanto è stata fondamentale l’orchestra di Sanremo per la tua esibizione?

Mi sono sentito davvero supportato dall’orchestra, mi sembrava di volare. La presenza degli archi in particolare ha fatto sì che riuscissi a fare un’esibizione di cui sono stato molto contento e soddisfatto.

Credi che la tua formazione musicale ti abbia dato quel qualcosa in più che ti ha permesso di arrivare in semifinale?

Intraprendere un percorso di studi all’interno della musica è stato sicuramente fondamentale per me. Già alle medie ho fatto la sezione musicale con chitarra classica, poi ho studiato chitarra jazz e mi sono diplomato al Conservatorio in chitarra elettrica. In quegli anni ho cominciato a scrivere canzoni e a suonare in giro per Roma. Non sempre serve la conoscenza, ma per me personalmente è stata importante. Poi ovviamente, come si suol dire… impara l’arte e mettila da parte. Una canzone non è mai solo un esercizio di stile, ma espressione di se stessi, di un’emozione.

Cosa ci puoi anticipare del tuo disco?

Ho in mente diversi singoli e al 99% ci sarà un EP. Sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto. Spero che le prossime canzoni possano avere lo stesso riscontro e ricevere lo stesso supporto di Scopriti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Folcast (@folcast)

Anche noi di Yeslife abbiamo avuto il piacere di rivolgere una domanda a Folcast, chiedendogli di parlarci del suo legame con Roma, sua città di origine e suo primo vero palcoscenico.

Ciao Folcast, sei nato e cresciuto nella zona di Spinaceto, a Roma. Cosa porterai con te di questa città?

Mi porto sicuramente il brivido del pensare a Roma ed in particolare alla mia zona, Spinaceto/Tor de’ Cenci, due quartieri vicinissimi tar i quali sono cresciuto. Lì ho avuto la fortuna di incontrare un sacco di persone che mi hanno permesso di capire che la musica avrebbe fatto al caso mio. Mi porto dietro tutta l’esperienza fatta tra le strade di quei quartieri, dove le cose da fare non sono poi così tante, perciò te le devi inventare. Ci incontravamo con la chitarra e suonavamo e cantavamo canzoni di altri. Poi piano piano io ho comunicato a voler dire la mia, mentre i miei amici hanno preso altre strade. Però mi porto sempre dietro quelle esperienze, la bellezza della musica fatta in compagnia per il piacere di farla.