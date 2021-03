La Guaccero a Detto Fatto canta insieme ad Aleandro Baldi, un duetto emozionante e travolgente davvero unico

Bianca Guaccero in studio a Detto Fatto canta un brano emozionante insieme ad Aleandro Baldi. Lei è perfetta, lui stona un pò ma l’esibizione è emozionante. Nella didascalia sotto al video dove cantano, la Guaccero scrive:”Non amarmi per il gusto di qualcosa di diverso”.

Frase del brano cantato. Alla Guaccero piace molto cantare ed è anche molto brava. In un’altra puntata aveva cantato con Bianca Atzei, il brano della cantante “Ora esisti solo tu”. Ed era stata veramente molto brava, anche l’Atzei era rimasta piacevolmente sorpresa.

Bianca Guaccero è la super donna della tv, sa fare tutto

La Guaccero è sicuramente tra le donne dello spettacolo più complete che ci siano. La bella Bianca infatti è attrice, conduttrice, ballerina e cantante. Sa fare veramente tutto e infatti è molto apprezzata dal pubblico. Il suo duetto a Detto Fatto con Aleandro Baldi è stato ricondiviso mille volte da tutti i suoi fan. Su instagram è seguita da 731 mila persone. Oltre ad essere tutto questo, la Guaccero è anche una mamma molto amorevole. In uno scatto di qualche giorno fa in cui appariva sul divano abbracciata a sua figlia ha scritto:“Può tutto il resto essere al di sopra di tutto questo?”.

Ama il suo lavoro ma anche la sua famiglia e si vede. A Febbraio ha cantato di nuovo in un duetto con il celebre e magnifico brano “Angelo” e ha tirato fuori una vocalità pazzesca. In queste ultime puntate di Detto Fatto commenta insieme a Jonathan le serate del Festival di Sanremo cominciato martedì 2 marzo e in chiusura il 6 marzo. Si commenta tutto, a partire dalla musica ovviamente ai look più stravaganti portati sul palco. Quest’anno sicuramente ce ne sono tanti da commentare. Sembra che Achille Lauro abbia ispirato tutti quanti con la sua personalità fuori dalle righe e gli outfit memorabili.

Lauro quest’anno è a Sanremo come ospite speciale in tutte le serate. Interpreta una canzone ogni sera con scenografie uniche e raccontando una storia. Invita poi sempre un ospite o più ad esibirsi con lui in diverse vesti. Davvero unico. C’è dunque tanto di cui parlare a Detto Fatto.