Giovanna Civitillo al PrimaFestival, bellezza e classe: superlativa -FOTO

La showgirl Giovanna Civitillo in un perfetto cocktail di eleganza e bellezza al PrimaFestival: splendida visione

Il Festival di Sanremo è un’occasione di musica, riflessione, condivisione, intrattenimento. Mai come quest’anno rappresenta un’opportunità di svago, persino di festa, che entra nelle case degli italiani per colmare il vuoto di questa immobilità. Un party senza dubbio di gala, che rende protagonista anche l’eleganza. Si attendono le performance degli artisti accompagnati dalla magnifica orchestra, come anche la visione dei svariati look, i quadri di Achille Lauro, i cambi abito dei conduttori, e la discesa delle bellissime ospiti e co-conduttrici. Una caratteristica che grazie a Giovanna Civitillo non è mancata neanche al PrimaFestival.

LEGGI ANCHE–> La sorpresa di Marracash alla sua Elodie dopo Sanremo, lei è felicissima

Giovanna Civitillo, eleganza e bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

LEGGI ANCHE–> La scollatura hot di Vittoria Ceretti incanta il pubblico di Sanremo – FOTO

Tra le polemiche di alcuni maligni telespettatori, la bellissima moglie di Amadeus è stata selezionata, insieme a Valeria Graci e Giovanni Vernia, per la conduzione del PrimaFestival. Un notiziario sullo svolgimento del Festival, dove si offrono delle anticipazioni e si affrontano i temi che compongono le serate.

Un’altra caratteristica estremamente importante, soprattutto in questo periodo di “distanziamento sociale”, è l’analisi dei contenuti social che riguardano Sanremo. Questa parentesi permette una sorta di connessione con il pubblico a casa, il cui riscontro virtuale colma il vuoto dell’Ariston. Un trio scoppiettante, che con simpatia e abilità, scalda il clima e inserisce il telespettatore nell’atmosfera giusta per godersi il Festival.

Grazie a Giovanna Civitillo non manca l’inconfondibile nota di classe che contraddistingue il Festival, che nella puntata di ieri ha raggiunto l’apoteosi. Il look elegante e raffinato della conduttrice esalta il suo splendore, che non ha niente da invidiare all’eleganza delle bellissime donne che scendono dalla scalinata.

Un tubino lungo in raso viola, dotato di spacco alla coscia e arricciato in vita, dove fiorisce un fiocco sontuoso e raffinato. Il colore dona divinamente alla showgirl, al quale ha abbinato un velo di rossetto, che va a comporre un make up discreto ed efficace. L’acconciatura è semplice ma perfetta, un vero e proprio elisir di giovinezza, realizzato nel lob liscio con leggera scalatura valorizzante. Una bellezza raffinata e senza tempo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il look indossato, e postato su Instagram, ha riscosso enorme successo da parte dei fan e totalizzato migliaia di like. Fascino di una diva, visione di splendore: Giovanna spegne le polemiche e mette tutti d’accordo.