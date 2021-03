Grave in incidente in un’azienda: operaio perde la vita sul posto di lavoro

Un operaio di 57 anni ha perso la vita in un grave incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri in un’azienda di Minerbio, in provincia di Bologna.

Ennesima vittima sul lavoro in Italia. Nel tardo pomeriggio di ieri, un operaio di 57 anni ha perso la vita in un grave incidente mentre si trovava a lavoro in un’azienda di recupero e rilavorazione metalli a Minerbio, in provincia di Bologna. Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo si trovava su un muletto che, durante una manovra, si sarebbe ribaltato. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma purtroppo per l’operaio non c’è stato nulla fare. Intervenuti, per gli accertamenti del caso, anche i carabinieri ed il personale della medicina del lavoro.

Bologna, muletto si ribalta in un’azienda: operaio di 57 anni perde la vita sul lavoro

Dramma a Minerbio, comune in provincia di Bologna, dove nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 4 marzo, un uomo è morto mentre si trovava sul posto di lavoro. La vittima, un 57enne cittadino italiano di origini marocchine, secondo quanto riporta la redazione di Bologna Today, stava effettuando una manovra a bordo del suo muletto, quando il mezzo, per cause ancora da accertare si è ribaltato. I colleghi, accortisi di quanto accaduto, hanno immediatamente lanciato l’allarme contattando i soccorsi.

Presso l’azienda di recupero e rilavorazione metalli, sono arrivati tempestivamente gli operatori sanitari del 118 che hanno richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza. Purtroppo, i tentativi dell’equipe medica si sono rivelati inutili.

Intervenuti anche i carabinieri della comune del bolognese ed i tecnici della medicina del lavoro che hanno provveduto agli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del grave incidente costato la vita all’operaio che, riferisce Bologna Today, da tempo lavorava presso l’azienda.

Quello avvenuto a Minerbio, è il secondo incidente sul lavoro in poche ore. Nel pomeriggio di ieri, un operaio di 47 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da una piccola ruspa capovoltasi a Levaggi Dorbora, nel comune di Borzonasca (Genova).