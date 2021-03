La Mello e la Lamborghini insieme sedute sopra a due animali di peluche, bellissima e sensuali ma perché sono sopra ai peluche?

Dayane Mello ha condiviso una foto su instagram in cui appare insieme ad Elettra Lamborghini. Lei due sorridono mentre stanno a cavalcioni sopra a due enormi animali di peluche. La Mello cavalca una giraffa mentre la Lamborghini un elefante. La Mello commenta nella didascalia “Wild girls” e la Lamborghini risponde:”Cuore puro”. In moltissimi altri poi commentano la foto scrivendo”Figaggine in una foto level top”.

Dayane Mello torna alla vita di tutti i giorni e ai giochi

La Mello uscita da poco dalla casa del Grande Fratello Vip, dopo uno dei percorsi più longevi, torna alla vita di tutti i giorni. Torna anche alla vita da mamma, sommersa nei giochi della figlia Sofia. Per questo abbiamo visto la Mello insieme alla Lamborghini a cavalcioni su due enormi peluche, erano della figlia di Dayane. Nelle stories poi mostra che porta la piccola a scuola a Milano. La Mello poi fa vedere che è rincorsa dai paparazzi per tutta la città, quando va a fare shopping e quando porta la bimba a scuola. Certo dopo 5 mesi di Dayane Mello in televisione non ne hanno ancora abbastanza e tutti vogliono sapere cosa fa la bella brasiliana ora che è tornata a casa.

Intanto sarà a Verissimo sabato per un’intervista sul suo percorso al Grande Fratello Vip. Poi ha anche anticipato che sarà alle Iene con un’altra intervista. Certo gli impegni ora che è uscita dal reality non mancano proprio. E ovviamente deve fare shopping per presentarsi al massimo del suo splendore nei vari programmi. Anche al Grande Fratello Vip aveva sfoggiato look bellissimi, in particolare l’abito della finale era magnifico. Avvolto completamente in un tulle rosa e con la schiena scoperta, l’abito era di Alessandro Angelozzi Couture famoso per gli abiti da sposa.

Per lui hanno posato anche Belen Rodriguez e Bianca Balti. La modella brasiliana è contenta di essere tornata a casa sua dalla famiglia. Lo fa capire con un post in cui la ritrae in tenuta da jogging con alle spalle il Lago di Como. Scrive “Ritorno alla mia vita: famiglia, sport, natura e libertà”.