Caso Vannini, dopo tanto tempo arriva la confessione di Federico Ciontoli

Caso Vannini, dopo anni dall’omicidio di Marco, Federico Ciontoli si lascia andare e confessa il suo brutto pensiero

Dopo anni dal giorno della tragedia dopo tante resistenze da parte della famiglia Ciontoli, il giovane Federico rompe il silenzio e in un’intervista a Repubblica si lascia andare raccontando la sua storia. “Penso a Marco tutti i giorni. Non c’è più niente di bello, a parte Viola che mi è rimasta vicino – sono queste le parole del cognato di Marco – Mi sono fidato di mio padre e ho sbagliato, ma in quella situazione non potevo fare diversamente. Ci penso tutti i giorni e tante volte ho pensato seriamente di farla finita”.

Caso Vannini: cosa ha confessato Federico Ciontoli?

Federico Ciontoli non riesce più a stare zitto e nell’intervista rivela tutte le sue paure e i suoi problemi da quel 18 maggio 2015, quando Marco Vannini ha perso la vita a casa sua. Dopo quella notte per lui è iniziato un nuovo percorso fatto di buio e tenebre, tanto da pensare a volte al suicidio. Prima era uno studente di ingegneria, adesso non riesce più a trovare un lavoro e a rifarsi una vita dopo l’accaduto. Ha raccontato che da quel momento molti lo aspettano sotto casa e per lui non c’è più pace. E poi riguardo al padre confessa: “Mi sono fidato di mio padre, era una persona più grande e più esperta di me. Ora so di aver sbagliato, ma in quella situazione non avrei potuto fare altro”. E poi aggiunge: “Provo rabbia nei suoi confronti, è naturale. Gli rimprovero tante cose, tutte gravi. Se non le avesse commesse, non sarei qui. Però è mio padre”.

Nonostante provi rabbia per suo padre sa benissimo che non era intenzione di Antonio Ciontoli provocare la tragedia. O almeno questo è quello che crede il figlio.