Elodie, vestitino cortissimo: una vera dea. Ti fa impazzire. Meglio di Belen? – FOTO

Elodie, il vestitino cortissimo permette di ammirare tutta la sua bellezza. Una dea sui tacchi.

In questi giorni di confusione sanremese tra i nomi più gettonati vi è sicuramente quello di Elodie, la cantante romana che ha mostrato nel corso della seconda serata di padroneggiare il palco più temuto. Nel suo ultimo post Elodie svela la collaborazione con il dj Benny Benassi, anche se i followers sono rimasti colpiti dalla foto accanto alla didascalia. L’interprete di Guaranà indossa un abito molto corto sulle tonalità del rosso fragola con maniche corte. Il mini dress risalta le gambe chilometriche venendo fuori una fisicità impeccabile, una dea sui tacchi…bellissima e d’impatto. Quel sorriso poi, illumina l’intera foto. Inutile ribadire gli apprezzamenti sul web, tantissimi.

Elodie, tutti gli occhi su di lei

La bellezza prorompente di Elodie ha suscitato tanto clamore; tutti la amano e pochi la criticano, quindi il bilancio è più che positivo. Qualcuno non avrebbe gradito l’esibizione in playback della cantante, anche se – a dirla tutta – ballare e cantare tenendo quei ritmi sarebbe stato impossibile. La realtà è che Elodie ha osato ed è stata ripagata; tra i suoi post commenti ed apprezzamenti anche da cantanti del calibro di Giorgia, Elisa e colleghi del mondo dello spettacolo come la “Iena” Giulio Golia. Tutti gli occhi erano su di lei ed è riuscita con la sua presenza scenica, unita a tanta umiltà e voglia di fare sempre bene, a superare le aspettative degli italiani incollati davanti la tv.

Certo, qualche outfit è diventato oggetto di meme sui social, ma sempre con garbo e tanto rispetto per una donna che non ha esitato a mostrare – con il suo monologo – alcune delle sue debolezze.