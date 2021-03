Si accascia mentre attraversa la strada: muore una giovane donna

Nel pomeriggio di ieri a Mestre (Venezia), una donna di 37 anni si è accasciata a terra in strada ed è morta dopo essere stata colpita da un malore.

Una donna di 37 anni è deceduta mentre era in strada dopo essere stata colpita da un malore. È accaduto nel pomeriggio di ieri a Mestre (Venezia). La 37enne stava attraversando la strada quando si è accasciata improvvisamente sulle strisce pedonali. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del Suem 118, ma per la giovane donna non c’è stato nulla da fare. Intervenuti anche gli agenti della Polizia che hanno avviato gli accertamenti del caso.

Leggi anche —> Colto da un malore in aula davanti ai suoi studenti: muore professore

Mestre, si accascia in strada mentre attraversa sulle strisce: giovane donna muore colpita da un malore

Leggi anche —> Incendio all’interno di un appartamento: muore giovane donna

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 4 marzo, alla Gazzella, quartiere di Mestre (Venezia), una donna si è accasciata a terra in strada ed è morta. A perdere la vita una 37enne di Marcon, comune in provincia di Venezia, che pare si trovasse a Mestre per un appuntamento di lavoro. Secondo quanto riporta la redazione de Il Gazzettino, la giovane donna stava attraversando sulle strisce pedonali in via Laurana, quando improvvisamente sarebbe stata colta da un malore, forse un infarto, e si è accasciata al suolo.

In seguito alle segnalazioni, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del Suem 118 che non hanno potuto far nulla per la 37enne. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul corpo, riporta Il Gazzettino, dai primi riscontri non sarebbero state trovate ferite o lesioni che potessero far pensare ad un investimento.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Intervenuti anche gli agenti della polizia di stato che hanno provveduto agli accertamenti del caso. La salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale dell’Angelo a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre nelle prossime ore eventuali esami.