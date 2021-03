Incendio all’interno di un appartamento: muore giovane donna

Una donna di 35 anni è morta a causa delle esalazioni di fumo, scaturito da un incendio divampato nella sua abitazione di Quaderni di Villafranca, in provincia di Verona.

Un incendio è divampato questa mattina in un’abitazione di Quaderni di Villafranca, in provincia di Verona. All’interno dell’appartamento si trovava una donna di 35 anni che, purtroppo, ha perso la vita a causa delle esalazioni di fumo. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118, i cui tentativi di soccorso si sono rivelati inutili per la vittima. Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato le fiamme, circostanza su cui sono in corso gli accertamenti.

Leggi anche —> Grave in incidente in un’azienda: operaio perde la vita sul posto di lavoro

Verona, incendio in un’abitazione: donna di 35 anni muore per le esalazioni da monossido

Leggi anche —> Brutale incidente stradale: muore motociclista 30enne

Una donna è morta questa mattina, venerdì 5 marzo, a Quaderni, frazione di Villafranca di Verona, comune in provincia di Verona. La vittima è una 35enne di origine brasiliana. Stando a quanto riporta la redazione de Il Corriere della Sera, la 35enne si trovava all’interno della sua abitazione, quando improvvisamente sarebbe scoppiato un incendio.

Dopo le segnalazioni, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, a bordo di diversi mezzi, ed il personale sanitario del 118. I pompieri, entrati nell’appartamento dal terrazzino, hanno domato le fiamme ed hanno rinvenuto la donna nella camera da letto. Portata fuori, i sanitari hanno avviato le operazioni di rianimazione, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. L’equipe medica si è dovuta arrendere dichiarando il decesso del 35enne, morta per le esalazioni di monossido.

Intervenuti anche i carabinieri di Villafranca ed i tecnici del Niat (Nucleo Investigativo Anticendio Territoriale) che hanno avviato gli accertamenti per risalire alle cause che hanno dato origine al rogo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Dai primi accertamenti, riporta Il Corriere della Sera, pare che le fiamme sarebbero scaturite dai fornelli della cucina e successivamente si sarebbero estese ai mobili dell’abitazione.