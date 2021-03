Colto da un malore in aula davanti ai suoi studenti: muore professore

Un professore è morto ieri dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre era in aula con i suoi studenti in una scuola di Abbiategrasso (Milano).

Tragedia nella mattinata di ieri ad Abbiategrasso (Milano). Un professore di 61 anni è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in aula presso la scuola, dove insegnava e ricopriva il ruolo di vicepreside. Lanciato l’allarme, presso l’istituto si sono precipitati i soccorsi del 118 che hanno trasportato d’urgenza in eliambulanza il 61enne in ospedale, dove purtroppo alcune ore dopo è morto. La notizia del decesso ha sconvolto l’intero personale scolastico, gli studenti e la comunità locale.

Un malore improvviso mentre era in aula con i suoi alunni. È morto così Massimo Conalbi, professore 61enne e vicepreside dell’istituto superiore Alessandrini di Abbiategrasso, in provincia di Milano. Stando a quanto riporta la redazione de Il Giorno, l’insegnante, ieri mattina, giovedì 4 marzo, era in classe per la seconda ora di lezione, quando improvvisamente si è accasciato a terra davanti gli occhi attoniti degli studenti.

L’assistente del docente ha immediatamente lanciato l’allarme presso la scuola, in pochi minuti, è arrivato lo staff medico del 118. Dopo i primi tentativi di rianimazione sul posto, il personale sanitario ha elitrasportato il professore presso l’ospedale Humanitas di Rozzano, dove è arrivato in condizioni critiche. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici del nosocomio, il cuore del 61enne ha smesso di battere alcune ore dopo.

La notizia della morte di Conalbi ha gettato nello sconforto gli studenti e tutto il personale scolastico dell’istituto Alessandrini che ha rispettato un minuto di silenzio prima del termine delle lezioni.

“I ragazzi e il personale – si legge in una nota sul sito della scuola- sono usciti chi in lacrime, chi incredulo per l’accaduto“. Il preside, Michele Raffaeli, ha porto a nome dell’intera comunità scolastica il proprio cordoglio per la famiglia del professore che lascia la moglie ed una figlia.