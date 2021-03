Justine Mattera, una pantera rosa, ma il reggiseno dov’è? Atomica-FOTO

La Mattera condivide una serie di foto in cui appare con un abito rosa luccicante e super attillato, davvero sensuale

Justine Mattera condivide alcune foto su Instagram del suo ultimo shooting, appare con un vestito attillato rosa ma si vede che non indossa il reggiseno. Una bomba di sensualità incredibile. Nelle stories poi mostra che si allena in piscina con alcuni amici. Speriamo si siano fatti il tampone. Essendo sportivi sanno che il rischio è alto e sicuramente avranno preso le misure preventive.

Justine Mattera commenta alcune esibizioni di Sanremo

La Mattera segue Sanremo e commenta le esibizioni che le sono piaciute. Condivide il video di Elodie e la sua performance da popstar e commenta nella didascalia:”E poi arriva lei. A star is born”. Una stella è nata sicuramente, ma già avevano visto di cosa era capace la bella cantante. Però sicuramente ha dato il meglio di se quest’anno a Sanremo, l’abbiamo vista in quasi ogni sua sfaccettatura a 360 gradi e questo è magnifico. Ne ha fatta di strada da quando era un allieva timida che voleva affermarsi ad Amici di Maria De Filippi. Che poi quasi tutti i talenti che prendono il largo arrivano dalla scuola di Maria, lei ha sempre avuto tatto per i talenti.

Oltre ad aver apprezzato Elodie, la Mattera è rimasta contenta anche dei Maneskin che hanno duettato con Manuel Agnelli in una performance carica di grinta e rock. La Mattera scrive #amandoti. Appare innamorata di questi artisti unici e con grande personalità. La modella racconta un‘aneddoto scioccante che riguarda uno shooting di tempo fa. La Mattera voleva fare un tributo all’amico Alberto Buzzanca che è nato il suo stesso giorno e che è stato il primo ad immortalarla in foto provocanti. Aiutandola a scoprire che quella era la sua strada. Racconta che il giorno del loro primo shooting lei è era stata derubata in casa sua della sua cassaforte con tutti i gioielli dell’infanzia ma anche dell’età adulta.

L’anello di fidanzamento e anche le fedi. Un danno veramente ingente. Tuttavia la Mattera si è presentata allo shooting perché era lavoro e aveva bisogno di distrarsi da quel brutto shock. Tutto questo insieme e il talento di tutti quelli che hanno lavorato con lei unito agli abiti meravigliosi hanno reso lo shooting unico.