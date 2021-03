Ibrahimovic, arriva a Sanremo in autostop. Il retroscena

Ibrahimovic arrivato all’Ariston grazie a un passaggio. Bloccato nel traffico fa l’autostop. Poi il viaggio in moto di 60 km.

Un pomeriggio in moto per la riviera ligure. Poi l’inaspettata richiesta da parte di un automobilista: “Ibra chiede se lo porti a Sanremo”. Il calciatore svedese sale in sella e i due sfrecciano in direzione Ariston. Così Franco Nocera si è ritrovato ad accompagnare personalmente il campione a Sanremo. Un’incredibile coincidenza che ha animato la giornata del signore. Intento a completare il suo giro per le strade liguri si è ritrovato imbottigliato nel traffico. Franco si è poi accorto che al suo fianco vi era un’auto con al suo interno Ibrahimovic. Il finestrino poi si abbassa. Di seguito la richiesta di accompagnare in moto il calciatore in ritardo.

E così Franco si fa paladino dell’attaccante del Milan. Durante un’intervista a Radio Monte Carlo ha raccontato maggiori dettagli della vicenda.

“Avevo un casco sotto la sella, ho chiamato mia moglie e le ho detto che stavo accompagnando Ibra a Sanremo. Lei non mi ha creduto. Io sono anche milanista. Voleva guidare lui però io gli ho detto: no Ibra, guido io.”

Ibrahimovic accompagnato da motociclista a Sanremo: “Fortuna che era milanista”

Nocera racconta poi come il calciatore sia stato gentilissimo e che, per ricambiare il favore spedirà, la sua maglia come omaggio. Il signore non è riuscito a scattare una foto con Ibra in quanto era troppo di corsa. Nonostante il ritardo di tre ore è salito sul palco dell’Ariston dove ha raccontato del viaggio in sella del motociclista. “Per 60 km mi ha portato in moto, fortuna che era milanista”, le parole dell’attaccante.

Di seguito l’esibizioni canora al fianco di Mihajlovic e i passaggi con Donato Grande, campione paralimpico.

Intanto il signor Franco ha potuto così convincere la moglie dell’accaduto. “Alla fine mi ha creduto, il matrimonio è salvo”, il suo commento.