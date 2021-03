Sanremo, positiva al Covid: salta la serata

Imprevisto a Sanremo, l’ospite tanto atteso alla quarta serata del Festival della canzone italiana, positiva al Covid: salta la serata.

Un Sanremo sui generis: la situazione delicata nel quale versa il paese non poteva non interessare il festival della canzone italiana. Dopo il caso Irama, scoppiato proprio a ridosso dell’evento canoro dell’anno, il Covid ha colpito un’ospite molto attesa dal pubblico che la segue sin dai sui esordi. Stiamo parlando di Simona Ventura: la conduttrice ha scoperto infatti di essere positiva al Covid. L’annuncio è arrivato dallo stesso Amadeus, conduttore nonché direttore artistico della kermesse sanremese, nel corso dell’ultima conferenza stampa, appena conclusa. «Con grande dispiacere per me devo comunicare che Simona è risultata positiva…L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare» uno stralcio di quanto riferito dal presentatore.

Simona Ventura: “Il maledetto virus ha colpito anche me”

“Ebbene sì. Il maledetto virus ha colpito anche me. Stamattina ,facendo un ultimo tampone di controllo prima della partenza per #sanremo sono risultata positiva, anche se asintomatica” si legge dal profilo ufficiale di Simona Ventura, la quale esprime a caldo le proprie sensazioni e la tristezza per non partecipare alla serata. Tantissimi i commenti in onore di Super Simo, fans e colleghi di lavoro infatti hanno speso un tenero pensiero per la conduttrice. Elisabetta Gregoraci, Barbara Foria… alcune delle donne dello spettacolo che le hanno rivolto dei messaggi di auguri di pronta guarigione.

Amadeus nel corso della conferenza stampa ha sottolineato quanto per lui fosse emozionante avere la Ventura accanto e rivivere insieme quella magia che solo il Festival di Sanremo riesce a trasmettere.