Sanremo 2021, l’abito della serata che ha lasciato senza parole

Ogni sera Sanremo non ci stupisce solo con le performance dei concorrenti ma anche con i loro outfit, ecco l’abito preferito della terza serata

Siamo giunti alla quarta serata di Sanremo 2021 che si terrà questa sera a partire dalle 20,40 su Rai1, nell’attesa il web commenta ogni dettaglio della terza puntata. Dopo i giudizi riguardo alla scelta delle canzoni e dei cantanti che si sono esibiti con i concorrenti nella serata delle cover, è il momento di parlare degli outfit. Qual è stato l’abito preferito di ieri sera?

LEGGI ANCHE>>>Giovanna Civitillo al PrimaFestival, bellezza e classe: superlativa -FOTO

Sanremo 2021: qual è l’abito prescelto?

LEGGI ANCHE>>>Sanremo 2021: gli ascolti della terza serata. Il verdetto degli italiani

Il web non parla d’altro: Gaia e il suo abito sono stati i preferiti della terza puntata. La concorrente in coppia con la cantante Lous and the Yakuza, ha incantato i telespettatori con un’esibizione meravigliosa e intensa del brano Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco. Le due interpreti sono risultate agli occhi dei telespettatori complici tanto da far venire la pelle d’oca. Su Twitter sono arrivati immediatamente commento come: “Il duetto più bello, emozionante” o ancora “Da brividi”. Anche l’abito della giovane concorrente non è passato inosservato: blu, dalla profonda scollatura, lungo da una parte e corto dall’altra. Delle frange argento accostano le maniche e le fanno da scudo. C’è chi poi si sofferma su un dettaglio del vestito: Gaia non porta il reggiseno? La sua foto fa il giro del web e tra i commenti spuntano: “Non ha il reggiseno, si vedono i capezzoli; e ancora: “Supersexy, si vede tutto”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

“Immense” commenta un utente; “Esibizione stupenda” aggiunge un collega; “Senza parole siete state spaziali” scrive un fan; “Mi avete fatta emozionare” continua qualcun altro. Insomma oltre all’abito c’è di più e il pubblico dopo ieri sera se n’è reso conto ed ora molti più telespettatori fanno il tifo per la piccola Gaia, ex allieva e vincitrice di Amici di Maria de Filippi.