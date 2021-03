Shaila Gatta, backstage sensuale per la Velina: il web non si trattiene – FOTO

Shaila Gatta, foto scattate dal backstage di Striscia la Notizia; lei chiede scusa per il posto inusuale, i followers la guardano con amore.

Su Shaila Gatta sappiamo tutto; la ballerina dal fisico marmoreo ogni sera delizia milioni di telespettatori con i suoi stacchetti musicali ed acrobazie. Ogni post diventa virale, merito non solo della sua bellezza ma anche della semplicità con cui si pone. Proprio meno di un’ora fa, la Velina ha postato una foto in cui appare al top, nonostante si scusi per il luogo inusuale; si tratta infatti di una sequenza di quattro foto scattate nel backstage del famoso tg satirico. Lo sfondo non è il più bello ma c’era la luce giusta. D’altronde amo il backstage🥰 così giustifica la Velina anche se i followers rimangono colpiti da cotanta bellezza. L’outfit accattivante è composto da top nero con tanto di rete che “accarezza” le braccia ed un gonnellino viola tutto tempestato di paillettes che crea movimento. O da vicino, come la prima foto o a figura intera come l’ultimo scatto, è comunque un incanto.

Shaila Gatta e le esilaranti lezioni di piano

Anche delle semplici lezioni di piano con Shaila diventano esilaranti. La velina infatti ha deliziato i followers con alcuni video pubblicati tra le storie di Instagram. Alle prese con lo strumento, la Gatta cerca di intonarsi mentre suona e alcune espressioni facciali sono davvero divertenti. Non amarla è davvero impossibile, poi così a casa e senza trucco è davvero bellissima.

Basta, è stato abbastanza per oggi…scherza la velina poco prima di chiudere la registrazione dal cellulare.