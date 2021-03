Francesca Fialdini ha condiviso una bellissima fotografia sui social network: il messaggio in didascalia è da brividi.

Francesca Fialdini è una conduttrice amatissima dal pubblico italiano. La classe 1979 iniziò la sua carriera presentando il notiziario di Radio Vaticana. In questi anni è stata uno dei volti di ‘Unomattina’, ha condotto diversi programmi inerenti al cinema ed è stata inviata dal 2005 al 2013 per ‘A sua immagine’ di Rai. Francesca è seguitissima su Instagram: il suo account vanta 149mila followers.

Francesca, poco fa, ha condiviso una foto fenomenale sui social network: la 41enne ha piazzato in primissimo piano il suo viso meraviglioso. La nativa di Massa, inoltre, ha riportato un messaggio da brividi nella didascalia.

Francesca Fialdini, bellezza in primo piano: messaggio meraviglioso

Francesca, poco fa, ha fatto girare la testa a tutti condividendo una fotografia pazzesca su Instagram. La conduttrice piazza il suo viso incantevole in primissimo piano e delizia tutti con il suo sguardo magnetico. Come se non bastasse, la nativa di Massa assume una posa intrigante.

“La competizione femminile basata sull’aspetto fisico è una sconfitta per tutte. È una gara pericolosa che si rivolge contro di noi”, ha scritto nella sua didascalia alquanto profonda. Il post ha già inanellato 6mila cuoricini in pochissime ore.

La Fialdini, qualche mese fa, fece impazzire tutti condividendo una fotografia in cui indossava un vestito molto colorato e particolare che mise in risalto il suo fisico da urlo.