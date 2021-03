Maneskin, ricordate la loro prima audizione? Il VIDEO diventa virale

Il video della prima audizione dei Maneskin, adesso vincitori al Festival di Sanremo, diventa subito virale.

I membri del gruppo rock de I Maneskin, vincitore dell’appena conclusasi 71esima edizione del Festival di Sanremo, debuttarono pubblicamente con la loro prima esibizione canora al talent show di X Factor. Correva l’anno 2017 quando il gruppo musicale si presentò per la sua audizione all’undicesima edizione del programma. A prendere subito in carico il talento dei giovani artisti, a quell’epoca soltanto emergenti ma già pronti al loro successo, fu il maestro Manuel Agnelli.

Leggi anche —>>> ‘Zitti e buoni’, il testo della canzone vincitrice dei Maneskin

Maneskin, il successo della prima audizione poi il trionfo ad oltranza

Potrebbe interessarti anche —>>> Sanremo vincono i Maneskin ma il fuori onda è imbarazzante: “Col cxxxo” – VIDEO

Ad oggi, dopo aver assistito al vero e proprio trionfo dei Maneskin sul palco dell’Ariston, il video della loro prima esibizione al talent show è stato pubblicato sulla piattaforma social di TikTok soltanto poco tempo fa. Ed accostandosi alla totale gioia dei loro fan, che pare stiano ancora applaudendo l’ultima interpretazione del loro brano dal titolo Zitti e Buoni, e con tanto di tutine nude da loro incredibilmente apprezzate, non ha potuto fare a meno di diventare virale.

Cantarono in lingua inglese. Il tono di voce leggermente graffiato di Damiano David che lo portò a contraddistinguersi immediatamente. Ed il restante dei membri della band Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, sfoggiando fin dai primi accordi la loro potente energia ed il loro entusiasmo, conquistarono più che facilmente la giuria. Per non parlare del fascino che esercitarono sugli stessi telespettatori della trasmissione dedicata agli artisti esordienti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Nel 2017 i Maneskin raggiunsero soltanto la seconda posizione in classifica ad X Factor. Eppure quell’esperienza rappresentò per la vera chiave di volta della loro carriera. Dopo il termine delle riprese il gruppo entrò subito in collaborazione con la Sony Music. E pubblicò a distanza di pochi mesi il tutt’ora ascoltatissimo Chosen.