‘Zitti e buoni’, il significato della canzone vincitrice dei Maneskin

I Maneskin a Sanremo 2021, il significato del brano “Zitti e buoni”

“Zitti e buoni” è un brano dedicato a una generazione che spesso non viene compresa dalla società, ragazzi giudicati per il loro stile di vita ‘politicamente scorretto‘. Gli errori che si commettono in giovane età spesso sono incomprensibili per chi ha più esperienza e non ricorda più di averli commessi a tempo debito. Troppe parole usate quasi per denigrare l’atteggiamento di chi vive la propria vita senza freni e senza scrupoli.