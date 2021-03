Sanremo, Stefano D’Orazio dimenticato: la rabbia di Facchinetti sui social. Durante queste cinque serate non è stato onorato l’artista che abbiamo perso poche settimane fa

Sono trascorse poche settimane da quando i Pooh hanno vissuto un dolorosissimo lutto: Stefano D’Orazio, membro storico del loro gruppo, ha tragicamente perso la vita. Tanti anni di carriera insieme, sono davvero una famiglia e davanti ad un lutto così sono stati davvero tutti male e hanno fatto fatica a superare la perdita di un amico, di un fratello, di un socio che li ha accompagnati per così tanto tempo. Quest’anno è stato il primo Festival di Sanremo che Stefano non ha potuto guardare da casa sua e Roby Facchinetti non ha apprezzato il modo in cui è stato dimenticato.

Francesco Facchinetti onora la memoria di Stefano D’Orazio sui social: “Ora vado a calmare papà”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Facchinetti (@frafacchinetti)

A farsi portavoce della rabbia di suo padre, è stato proprio Francesco Facchinetti che ha ricordato e reso onore a Stefano con un lungo post pubblicato sul suo profilo di Instagram. “Mi dicono che a Sanremo si sono dimenticati di onorarti o che erano in ritardo e hanno tagliato la tua parte. Papà è amareggiato per non dire arrabbiato, lo conosci bene. Se qualcuno gli tocca la famiglia diventa un leone e tu sei molto di più che una semplice famiglia per lui” ha scritto Francesco.

“Io invece non sono arrabbiato, provo totale disinteresse rispetto al menefreghismo altrui. La tau memoria non ha bisogno di Sanremo. Sanremo dura una settimana all’anno, tu durerai in eterno” e poi conclude: “Adesso vado a calmare papà“.