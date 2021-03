Ti sblocco un ricordo, lo spot Omnitel che ha lanciato Megan Gale nel 1999 – VIDEO

Megan Gale è stata il sogno di moltissimi uomini e adolescenti negli anni Novanta, ma che fine ha fatto oggi la bellissima modella australiana?

Si tratta, assieme a quello della Martini con Chalize Theron, di uno degli spot più sensuali della storia delle pubblicità italiana. Nata nel 1995, Omnitel si proponeva come un’alternativa alla ormai consolidata Telecom Italia, e per attirare più clienti si optò non solo per diverse offerte vantaggiose ma anche dell’avvallo di una testimonial d’eccezione per l’epoca.

La modella australiana Megan Gale, all’epoca 23enne, è stata il sogno proibito di moltissimi uomini dei quel periodo: la vediamo alla dogana di un Paese Sudamericano, è bloccata dagli agenti mentre indossa un attillatissimo abito nero che ne mette in mostra lo stacco di coscia e il seno generoso, e viene poi condotta in caserma in quanto ricercata.

Sulle note di “Believe” di Cher in sottofondo, tra movenze sinuose e sguardi languidi, è obbligata a prendere le impronte digitali ma quando le incide sul foglio bianco imprime solo i numeri tipici della tastiera telefonica del cellulare.

Megan Gale, ecco come è diventata oggi la modella dello spot Omnitel

Come abbiamo visto Megan Gale è stata una delle modelle più ricercate nel nostro Paese grazie ai suoi ben sette anni (1999-2006) come testimonial di diversi spot della Omnitel. Talmente forte la sua possibilità che debutta anche al cinema con il suo primo film di Natale, “Vacanze di Natale 2000” con Massimo Boldi e Christian De Sica, poi “Body Guards” (2000) e “Stregati dalla luna” (2001). Nel 2001 ha condotto assieme a Raffaella Carrà il Festival di Sanremo e dal 2011 è una delle testimonial di L’Oréal.

Qualche anno dopo decide di tornate in Australia e lì trova l’amore di Shaun Hampson, più giovane di lei di 13 anni, che l’ha resa mamma due volte, nel 2014 di un maschietto, e la seconda volta nel 2017 di una bimba.

La ormai 45enne Megan Gale ora fa la mamma a tempo pieno ma ha anche lanciato una sua attività online, “The Mindful Life”, dove si occupa di promuovere uno stile di vita sano, e anche una linea di prodotti dedicati ai bambini ecosostenibili e biologici.