Sara Croce, lo spacco profondissimo dell’abito turba il web – FOTO

Sara Croce, lo spacco profondissimo dell’abito in pizzo turba il web: le gambe chilometriche incantano i followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Sara Croce non ne sbaglia una! La showgirl dalle misure perfette posta una foto che la immortala in una veste elegante ma con quel tocco di sensualità che non passa inosservato. Capelli raccolti, abito lungo in pizzo sulle tonalità del lilla che si lascia andare in uno spacco vertiginoso e pertanto anche se Sara è seduta mentre si lascia fotografare, l’apertura lascia vedere le bellissime gambe, anche se qualche sguardo malizioso potrebbe anche notare il fondoschiena scoperto poggiato sulla sedia. Il risultato è fortemente d’impatto. Stasera ricomincia #avantiunaltro alle 18.45 su Canale 5🥳 Non finirò mai di essere grata di far parte di questa famiglia capeggiata dal migliore in assoluto @sonopaolobonolis ! Vi aspettiamo più tardi!💪🏻 @sdl.tv ❤️🥰. Questo è il dolce pensiero che Sara condivide accanto alla foto che la immortala in compagnia di Paolo Bonolis e le colleghe; le bellissime Laura Cremaschi, Francesca Brambilla e Claudia Ruggeri.

LEGGI ANCHE -> Jasmine Carrisi, uno schianto nell’ultimo post: davvero bellissima FOTO

Sara Croce, la foto bollente boom di like

Vai su successivo per vedere la foto di Sara