Federica Panicucci sublime sul set: di bianco vestita è una fata – FOTO

Federica Panicucci incanta in suo pubblico con la sua incredibile bellezza ripresa durante un backstage di una pubblicità

Federica Panicucci non smette di lasciare i suoi fan a bocca aperta. Come se non bastasse l’opportunità di lasciarsi ammaliare dal suo fascino nel corso delle sue trasmissioni televisive per la gioia degli ammiratori arrivano anche i momenti che condivide sui social. Attraverso il suo profilo Instagram infatti Federica ha voluto regalare ai follower alcuni istanti ripresi durante un backstage in compagnia del suo staff. La conduttrice infatti ha condiviso attraverso le sue stories il dietro le quinte di una campagna pubblicitaria. Per l’occasione Federica si mostra senza mascherina, anche se tiene a precisare che tutti nello studio si sono sottoposti a tampone prima di iniziare a lavorare. Nelle immagini si può notare una Panicucci più bella che mai seduta nella postazione del trucco con addosso soltanto una camicia bianca. A lasciare a bocca aperta i follower è la straordinaria luce del suo viso capace di inondare la stanza di bellezza e sensualità.

LEGGI ANCHE -> Elodie, outfit da brividi: Lei è la sensualità. Difficile glissare – FOTO

Federica Panicucci e l’addio a Mattino Cinque