Detersivi pavimenti fai da te: 3 ricette facili e veloci per una pulizia super!

La pulizia della casa è una pratica che va effettuata ogni giorno se si vuole assicurare la giusta igiene a tutta la famiglia, soprattutto, se in casa ci sono bambini piccoli. Ecco 3 ricette di detersivi fai da te semplicissime.



L’igiene della casa è molto importante, di conseguenza, è ancora più indispensabile utilizzare prodotti che non siano tossici, sia per la salute dell’uomo ma anche dell’ambiente. A tal proposito, esistono varie alternative naturali ad un costo davvero irrisorio.

Utilizzando soltanto ingredienti rigorosamente fai da te è possibile realizzare detersivi fai da te efficaci e profumati.

3 ricette facili e veloci di detersivi fai da te

La prima ricetta prevede l’utilizzo di 3 ingredienti:

sapone di Marsiglia, un pezzetto

acqua, 3 litri

bicarbonato, 2 cucchiai

Per realizzare questo detersivo fai da te, cominciate a sciogliere il pezzetto di sapone a bagnomaria, dopodichè versatelo all’interno di un barattolo, quando sarà intiepidito. Ora, prendete un secchio e versate i 3 litri di acqua aggiungendo il bicarbonato e il sapone di Marsiglia. Mescolate il tutto e, dopo, potrete utilizzarlo subito per trattare il pavimento aiutandovi con un panno in microfibra.

Un’altra ricetta fai da te prevede l’utilizzo di:

alcool denaturato, 10 cucchiai

acqua, 3 litri di acqua

bicarbonato, 3 cucchiai

Per prima cosa, riempite il secchio di acqua e dopo sciogliete al suo interno i 3 cucchiai di bicarbonato e poi l’alcool. Fatto ciò, aggiungete anche il sapone di Marsiglia. Anche in questo caso, il vostro detersivo fai da te sovrà essere cosparso sul pavimento con l’aiuto di un panno in microfibra.

La terza ed ultima ricetta prevede l’utilizzo di:

aceto, 4 cucchiai

alcool denaturato, 4 cucchiai

Marsiglia in scaglie, 1 cucchiaio

Acqua, 3 litri

Anche in questo caso, riempite il secchio di acqua e aggiungete l’aceto l’alcool e, infine, il sapone di Marsiglia. Dopo procedete al suo utilizzo nel modo ndicato per gli altri detersivi fai da te.

Tutte e tre le ricette rappresentano una valida alternativa naturale ai detersivi in commercio che, molto spesso, sono tossici per la salute. Al di là della ricetta che sceglierete potrete avere anche un gran risparmiodal momento che sono tutte rigorosamente low cost!