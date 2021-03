Pulizia del materasso fai da te: 3 metodi infallibili per renderlo come nuovo!

Il materasso sul quale dormiamo nasconde acari e batteri che anche se non visibili sono in grado di provocare allergie e problemi respiratori. Ecco come effettuare una perfetta pulizia del materasso fai da te.



Non basta arieggiare tutte le mattine la stanza o cambiare le lenzuola regolarmente. Di tanto in tanto, infatti, è importante effettuare una profonda pulizia del materasso per assicurarci di eliminare gli acari che si annidano al suo interno.

I rimedi per la pulizia del materasso fai da te

Per fare ciò, potete ricorrere a diversi rimedi fai da te. Uno degli ingredienti più efficaci in questo caso, ad esempio, è il bicarbonato. Quest’ultimo può essere usato in due modi: per sterilizzare il materasso o per eliminare una macchia.

Per quanto riguarda la prima modalità, vi basterà spargerlo su tutta la superficie del materasso lasciandolo agire diverse ore. In questo modo, avrete eliminato tutti gli acari, i batteri e gli eventuali cattivi odori.

In riferimento, invece, alla seconda modalità, procedete con lo scegliere 2 cucchiai di bicarbonato in 1 litro d’ acqua calda. Fatto ciò, imbevete un panno di cotone o in microfibra all’interno della soluzione e passatelo con in corrispondenza della zona interessata dalle macchie.

Per igienizzare il vostro materasso molto utile è anche l’acqua ossigenata. A tal proposito, aggiungete qualche goccia nell’acqua e, dopo, immergete un panno in microfibra o anche direttamente sopra al materasso per poi strofinare ed elimanare la macchia.

Il terzo ed ultimo ingrediente naturale che vi consentirà di igienizzare al meglio il vostro materasso è il limone. Quest’ultimo, in particolare in combinazione con l’aceto, è in grado di sbiancare e sterilizzare il vostro materasso.

Entrambi sono molto efficaci anche in caso di macchie evidenti. In tal caso, dovrete procedere prima di immergere un panno all’interno di acqua calda e sapone e, soltanto dopo, passare un altro panno imbevuto con limone e aceto bianco.

Ciò detto, non vi resta che provare subito questi fantastici e, soprattuto, efficaci ingredienti, il risultato sarà assicurato!