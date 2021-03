Un Posto al Sole anticipazioni 9 marzo: problemi per Rossella. La Graziani sta cercando di riscrivere la sua tesi ma non sa che Ilaria vuole distruggerle la vita all’università

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Roberto Ferri è sempre più convinto che dietro i recenti incidenti che ci sono stati ai Cantieri, ci sia una mano ben precisa. A questo punto ha intenzione di capire chi sta cercando di sabotare l’azienda e ha intenzione di fare di tutto per riuscire a scoprirlo. Cosa succederà?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Patrizio Rispo ripercorre la carriera: ”Io, Raffaele e il sogno nel cassetto”

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Non è un bel periodo per Rossella: è stata tradita nuovamente da Patrizio ma almeno questo è qualcosa di cui non è ancora al corrente. Intanto sta facendo di tutto per scrivere nuovamente la sua tesi, senza sapere che Ilaria sta mettendo lo zampino per distruggere la sua carriera all’università. Mentre cerca di sistemare questo aspetto così tanto importante della sua vita, Patrizio e Clara si riavvicinano. Cosa succederà? Quand’è che Rossella scoprirà tutto quello che sta succedendo? O sorprendentemente, questa volta, sarà Patrizio a raccontarle tutto?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> 10 domande a Marina Tagliaferri: Giulia Poggi di Un Posto al Sole si racconta

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Mentre Rossella cerca di risistemare la sua vita, nell’altra ala del palazzo un piccolo Jimmy comincia a notare dei miglioramenti nel rapporto tra suo padre Niko e Susanna, che si sono lasciati qualche mese fa sull’altare quando lui ha scoperto del bacio con Nicotera. Il bambino comincia a sperare che i due possa esserci un ritorno di fiamma.