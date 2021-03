Chiara Ferragni, il retroscena su Sanremo: “Fedez avrebbe abbandonato la gara”. Sono trascorsi pochi giorni dalla fine del Festival e la fashion blogger ha risposto ad una domanda che tutti si erano posti in queste settimane

Chiara Ferragni e Fedez sono la coppia italiana più amata di sempre. Si sono conosciuti nel 2016 e in questi cinque anni la loro vita è totalmente cambiata: hanno interrotto le loro vecchie relazioni, la loro invece è cresciuta così velocemente che nel giro di un anno è arrivata prima la proposta di matrimonio e poi la notizia della prima gravidanza. Nove mesi dopo Leone è venuto al mondo. Adesso Chiara è in attesa della loro seconda figlia e siamo davvero agli sgoccioli, così tanto che in tanti temevano che partorisse durante la settimana di Sanremo.

Chiara Ferragni: “Se avessi partorito? Avevamo un patto”

In questi mesi si è parlato tanto della possibilità che Chiara partorisse durante la settimana sanremese, e ora che è finito tutto e non c’è più pericolo, lei ha deciso di rispondere a questi dubbi. “Avevamo un patto: se avessi avuto le contrazioni durante la settimana di Sanremo, lui avrebbe abbandonato la gara e sarebbe tornato a casa. Ovviamente non ce lo auguravamo, anche perché mancano ancora un po’ di settimane al parto“. Anche Federico aveva fatto intendere che, nel caso della nascita di sua figlia, non sarebbe rimasto in Liguria.

Lo ha lasciato intendere proprio un paio di giorni prima dell’inizio, quando era già in hotel. “La famiglia viene prima di tutto” aveva risposto così Federico, ad una domanda di un utente che gli aveva chiesto cosa avrebbe fatto nel caso a Chiara si fossero rotte le acque.