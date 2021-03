Tragico incidente sui binari: donna perde la vita

Una donna di 87 anni, affetta da Alzheimer, ha perso la vita nella serata di ieri dopo essere stata travolta da un treno a Reitano, in provincia di Messina.

Tragedia nella serata di ieri in provincia di Messina. Una donna di 87 anni è morta dopo essere stata travolta da un treno sulla tratta Messina-Palermo, all’altezza di Reitano. La vittima, affetta da Alzheimer, si sarebbe improvvisamente allontanata da una casa di riposo dove era ospite. Il personale della struttura, accorgendosi dell’assenza dell’anziana, hanno avviato le ricerche, conclusesi poco più tardi con il tragico ritrovamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Leggi anche —> Raccapricciante scoperta nel bagno di un treno: indaga la polizia

Messina, travolta da un treno sui binari: muore donna di 87 anni

Leggi anche —> Morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele: spunta l’ipotesi dell’omicidio

Una donna ha perso la vita nella serata di ieri, martedì 9 marzo, dopo essere stata travolta da un treno sui binari della tratta Messina-Palermo, all’altezza di Reitano, piccolo comune in provincia di Messina. La vittima è una 87enne, affetta da Alzheimer, che era ospite della casa di riposo Residenza sul Mare, in località Villa Margi. Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Giornale di Sicilia, la donna si sarebbe allontanata dalla struttura nel pomeriggio ed il personale, una volta accortosi della sua assenza ha avviato le ricerche, purtroppo conclusesi tragicamente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco che non avrebbero potuto far nulla per l’87enne, deceduta per le gravi ferite riportate.

Oltre ai soccorsi sono intervenuti i carabinieri ed i responsabili delle Ferrovie di Stato che hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Patti, per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Dai primi riscontri, riporta Il Giornale di Sicilia, gli inquirenti ipotizzano che la vittima possa aver vagato per un po’ di tempo per le campagne circostanti prima del tragico incidente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Per permettere gli accertamenti delle forze dell’ordine, il traffico ferroviario sulla tratta in questione è stato sospeso e Trenitalia ha messo a disposizione un autobus sostitutivo.

GUARDA LE NOTIZIE DEL NOSTRO TG LIVE