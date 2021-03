Ilary Blasi: “Sempre accanto”, due gocce d’acqua FOTO

Per la famiglia romana oggi è un giorno speciale: è il compleanno della piccola Isabel. Ilary Blasi pubblica subito una foto della figlia sui social

Sono passati cinque anni da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno dato alla luce la loro terza figlia ed oggi festeggiano il suo compleanno insieme alla loro famiglia. Su Instagram la coppia non ha perso occasione di pubblicare foto con Isabel, la piccola bambina dal sorriso meraviglioso. Capelli lunghi e biondi come la mamma, occhi verdi come il papà, la simpatia e l’allegria come entrambi.

Ilary Blasi: dedica alla figlia, cosa ha scritto su Ig?

Non sarà un compleanno come tutti gli altri, Isabel per la seconda volta non potrà festeggiare insieme ai suoi amichetti o fare qualcosa di unico e inimitabile. Ma sarà comunque speciale perché trascorrerà la giornata con la sua famiglia, sempre unita. Già questa mattina i suoi genitori non hanno perso tempo ed hanno dedicato un post alla loro bambina, prima Ilary ha scritto: “Ti starò per sempre accanto…….auguri Isabel ti amiamo tanto, 5anni di te e con te” e poi Francesco: “Cinque anni di amore…ti amo”. Sicuramente i due genitori hanno organizzato una festa per la piccola della famiglia, nella loro intimità. Non mancheranno di certo le candeline e la torta.

Ilary e Francesco hanno dato vita ad una famiglia bellissima, frutto del loro amore che non passa negli anni anzi è sempre più vivo. La conduttrice e l’ex calciatore sono un esempio per il mondo dello spettacolo. Semplicità, fiducia, naturalezza, sincerità sono alla base di un rapporto duraturo come il loro.

Il vero amore esiste e loro sono una prova vivente, con il tempo hanno costruito una favola di cui il pubblico conosce solo una parte, perché quella più intima preferiscono tenersela stretta.