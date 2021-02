Ilary Blasi, gambe incrociate e spacco vertiginoso: da non crederci – FOTO

Ilary Blasi in versione super sexy blocca completamente Instagram. Fan su di giri e scattano i sogni erotici

Ilary Blasi torna su Instagram con una foto che i follower stavano da tempo aspettando. La moglie di Francesco Totti che è arrivata molto tardi sui social rispetto alle colleghe pubblica con moderazione ma quando lo fa non ci sono rivali che tengono.

A brevissimo, per la precisione tra un mese esatto, la vedremo di nuovo in tv, su canale 5. Sarà lei la nuova conduttrice de L’Isola dei famosi, l’attesissimo reality show della rete ammiraglia Mediaset che prenderà il testimone del Grande Fratello Vip, programma che lei ha già condotto.

Una nuova e bella sfida per Ilary che ora mancava da un po’ dalla televisione ed i fan la richiedevano a gran voce. Per il momento restano top secret i nomi che vedremo acconto a lei, sia per gli opinionisti che per l’inviato in Hounduras. Con grande probabilità quella del 2021 sarà un’isola tutta la femminile.

Ilary Blasi, versione super sexy blocca Instagram

E mentre si scaldano i motori per il reality Ilary Blasi ci concede una chicca fantastica. Uno scatto che in poco tempo ha eccitato e non poco tutti i suoi follower. 1,6 milioni per la precisione quelli che la seguono e che sperano sempre di trovare qualche suo regalo prezioso adorando anche le gag che avvengono in casa Totti tra lei e il marito.

Ma nell’ultima foto c’è solo spazio per le palpitazioni. Ilary si mostra in versione super sexy. Un profilo meraviglioso con lei seduta sulla sedia in sala trucco e le gambe in cavalcione che poggiano proprio sul tavolo con i trucchi.

Abito arancio in pelle e uno spacco vertiginoso. I fan sognano con un altro tasso di erotismo. La conduttrice è meravigliosa con un profilo del viso che incanta. Oltre 58 mila like alla foto.