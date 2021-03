Un Posto al Sole anticipazioni 10 marzo: Rossella scopre tutto? Patrizia sta tradendo la sua fidanzata con Clara, che è in un periodo di crisi con Alberto Palladini

Roberto Ferri è sempre più confuso e pensieroso riguardo quello che è successo di recente ai Cantieri. Vuole cercare di capire chi è il responsabile dei danni che ha subito l’azienda negli ultimi tempi e farà tutto ciò che è in suo potere per scoprirlo. Per questo motivo potrebbe ricevere non poche sorprese in merito: cosa sta succedendo?

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Intanto Patrizio e Clara sono sempre più vicini. Il giovane Giordano mesi fa si è preso una sbandata per la ragazza, ma si è costretto a farsela passare quando ha capito che non sarebbe mai riuscito a conquistarla. Lei era incinta, troppo presa dalla sua nuova famiglia e non sembrava intenzionata a guardarsi intorno. Lui è tornato con Rossella, ma di recente lei ha cominciato ad interessarsi a lui e questo ha portato entrambi a tradire i loro rispettivi compagni. La loro “scappatella” sta diventando sempre più importante e questo potrebbe creare non pochi problemi.

Patrizio comincia a sentirsi davvero in colpa nei confronti della sua fidanzata Rossella. Già la prima volta che si sono lasciati è successo perché lui l’aveva tradita, ma da allora sono passati anni e Rossella pensava, sperava che lui fosse cambiato. Ora Patrizio deve affrontare la sua coscienza: dirà tutta la verità alla sua fidanzata?