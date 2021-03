Mai così radiosa la sublime interprete di ‘Donna Imma’: l’attrice Maria Pia Calzone si mostra ai suoi fan baciata dal Sole.

Cinquantatré anni e non sentirli se non nella saggezza dimostrata, questo sembra essere il motto celato della carismatica interprete dell’invece più che intransigente, e nonché conosciuta ai fan di Gomorra, Donna Imma. L’attrice campana, Maria Pia Calzone, date le sue origini ben radicate al Sud non poteva che essere una valorosa amante del clima mite che l’inizio della primavera porta con sé.

In questi giorni l’artista, come dimostrato nella giornata di ieri attraverso l’utilizzo delle sue storie, sta mantenendo attiva la sua collaborazione con l’Associazione Unita: partecipando ad alcune riunioni e facendo il punto della situazioni con altri suoi colleghi. Si tratta dell’Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, creata appositamente per garantire il necessario sostegno ai lavoratori dello spettacolo lasciati indietro a causa dell’emergenza pandemica.

Maria Pia Calzone, fra gratitudine e note sublimi: il trionfo della sua bellezza

“Gratitudine“, è la prima parola che appare e desta l’attenzione dei suoi ammiratori nella didascalia del suo ultimo scatto su Instagram. Maria Pia parla di gratitudine “Per questo sole sulla schiena”, vista la meravigliosa giornata che sta investendo quasi l’interezza della penisola. Ed inoltre gratitudine “per “ti faccio un po’ di tonno?!” , forse la proposta di un pranzo veloce ma da poter finalmente godere all’aria aperta. “Grata”, infine aggiungerà: Scassata e grata🤪” non tradendo il suo celebre senso dell’umorismo in un momento così delicato e contraddittorio.

Ma è proprio a questo suo essere semplicemente se stessa che deve la sua grande popolarità. A poco più di mezz’ora dalla condivisione in cui l’attrice appare stanca ma palesemente di buon umore, iniziano a giungere i primi apprezzamenti. “You look so beautiful without make-up and in natural light! ❤️“, eccone uno dei più calorosi in assoluto.