La soubrette Elisabetta Gregoraci delizia i suoi follower: boom di commenti e like per la rinascita di una “dea greca”.

La showgirl dalla bellezza mediterranea, Elisabetta Gregoraci, ha trovato una nuova ispirazione. Sempre più decisa ad intraprendere una nuova dieta, come mostrato in una delle sue storie mattutine nella giornata di ieri, ha anche sfruttato i vantaggi di un pomeriggio di allenamenti in palestra. Alla sua successiva ed ironica riflessione su: “che senso ha correre 20 minuti se devono mangiare così?“, Elisabetta mostra una semplice e salutare colazione composta soltanto da cereali e yogurt bianco. Ma scopriamo adesso il risultato dopo il primo giorno della sua nuova routine.

Elisabetta Gregoraci e il suo stoico abbraccio alla positività

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

“Buongiorno , come state? Come sta procedendo la vostra settimana?“, chiede con interesse ai suoi fan utilizzando la divina pubblicazione del suo ultimo ed assolato ritratto su Instagram. “Io vedo finalmente l’allungarsi delle giornate e la primavera che arriva, il sole che inizia a scaldare le nostre vite e a sorriderci. Riesco così, per un attimo, a mettere da parte la difficile situazione che stiamo vivendo e concentrarmi su qualcosa di più positivo”, ammette con coraggio e speranza la soubrette, incoraggiando in seguito anche tutti i suoi seguaci a fare altrettanto: “facciamoci abbracciare dal sole ☀️ “.

“Sei tu il nostro sole Greg ❤️❤️❤️“, rispondono in tal modo le ammiratrici al potente richiamo carico di energia positiva dell’ex gieffina. Oltre a definirla una dea greca per la sua bellezza, alcuni sentenziano come alcuni risultati sul appena entrato in vigore nuovo regime alimentare stiano iniziando a fare la sua comparsa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Che sia un modo differente per alludere al fatto che il suo carisma, a prescindere dalla dieta decisasi ad intraprendere, abbia il potere di restare immutato? Assai probabile. Ad ogni modo Elisabetta nei suoi quarantuno anni sa bene come mantenersi in piena forma fisicamente quanto mentalmente.