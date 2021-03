Damiano Carrara, si sposa: commovente annuncio sui social

Il noto chef Damiano Carrara si sposa. L’annuncio dalla pagina Instagram del cuoco con uno scatto al fianco della compagna.

L’annuncio del matrimonio di Damiano Carrara arriva da Instagram. E’ il famoso cuoco stesso a comunicare la bella notizia dal suo account.

“Ha detto si! Sapete che amo condividere con voi tutti i miei traguardi, le creazioni, le scoperte e le gioie che questo lavoro mi regala. Al contrario sono sempre stato molto riservato sulla mia vita privata, proteggendola e lasciandola fuori dai social. Adesso però voglio far conoscere a voi che siete parte del mio quotidiano anche questa parte di me, di farvi conoscere Chiara“, le parole di Damiano.

Subito è tripudio di like. Nel giro di poche ore i commenti superano i 4 mila. Tantissime le congratulazioni. Damiano è seguitissimo sui social. Un milione i follower che ogni giorno interagiscono con i suoi contenuti.

Damiano Carrara: una carriera dai tanti successi

Lo chef posta molte foto di vita professionale, tra torte e invitanti preparazioni. Oggi lo scatto sorridente al fianco della fidanzata Chiara. Capelli biondi, occhi profondi marroni, sorriso luminoso, la giovane ha conquistato il cuore del noto cuoco. Per la prima volta Carrara svela il suo nome. Tra le braccia della coppia una dolce cagnolina. In merito a chi sia Chiara e quale sia la sua professione non si sa molto.

A differenza di Carrara che è molto noto al pubblico. Tra i cuochi più amati in Italia, Damiano ha conosciuto il successo con il trasferimento all’estero. Prima a Dublino poi in America.

E’ proprio qui che ha dato vita a una sua pasticceria. Tornato in Italia ha catturato l’attenzione di Real Time diventando protagonista di numerosi programmi.