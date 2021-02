La conduttrice Katia Follesa regala un preziosissimo assaggio di quel che accadrà nella prossima puntata di Cake Star: ” è una vera golosa!”

Nella mattinata di oggi una delle più simpatiche presentatrici italiane, Katia Follesa, ha deciso di dare un piccolo “assaggio” di quel che accadrà nella prossima puntata della trasmissione condotta da lei al fianco di Damiano Carrara. La quarta stagione di Cake Star, in onda su Discovery+ dallo scorso 22 gennaio, sta riscuotendo un notevole successo, e per non smentire questa gioiosa realtà dei fatti, l’ex gieffina non poteva che assecondare la curiosità dei suoi telespettatori.

Katia Follesa ed il delizioso spoiler per Cake Star

L’ultimo post dalle tinte rosee pubblicato da Katia sul suo profilo Instagram, oltre a far venire a suoi ammiratori un incredibile desiderio di entrare nella pasticceria alle sue spalle, riesce a cogliere senza sforzo l’entusiasmo della sua protagonista. Sempre sul pezzo e pronta a nuove avventure culinarie dal profumo di dolcetti appena sfornati, Katia anticipa con discrezione quali saranno le prossime pasticcerie a contendersi il podio.

Ed ecco come ha esordito l’esilarante conduttrice quarantacinquenne nella didascalia ai tre scatti: “Ecco le tre pasticcerie che si sfideranno domani sera per la terza puntata di Cake Star 4! Garantisco che sono una più buona dell’altra!“.

Una garanzia che non lascia spazio ai dubbi, visti anche i commenti positivi di coloro che hanno risposto alla sua condivisione. Seppur senza tralasciare di ironizzare sul nome della pasticceria. E, per concludere lo spoiler, la conduttrice ha anche aggiunto: “Saremo ad Alessandria ma voi potete stare comodamente seduti sul divano di casa vostra!!! A domani!!!“.